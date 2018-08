Genk nestelt zich met 10 op 12 naast Club nadat het erg knap scheve situatie tegen Charleroi helemaal ombuigt Kjell Doms

19u40 5 KRC Genk GNK GNK 3 einde 1 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Racing Genk moest diep gaan om de eerste thuiszege van het seizoen te pakken. Charleroi bestreed Genk met open vizier, kwam op voorsprong, maar moest finaal toch het hoofd buigen. Uronen en Samatta zetten de scheve situatie recht.

Une équipe qui emmerde, dit Sporting Charleroi. Charleroi is een ploeg die ambeteert. De Carolo’s zullen een tegenstander nooit wegspelen, maar ze kunnen het bloed vanonder je nagels halen. Charleroi was vinnig, gretig, viriel en dodelijk efficiënt op de counter. De 0-1 op het halfuur was een tegenstoot uit het boekje. Met drie passen maakten de Carolo’s de grote oversteek. Nurio, Baby en Benavente zorgden onder hun drietjes voor de openingstreffer. Racing Genk voor het eerst dit seizoen op achterstand. Niet dat die voorsprong voor Charleroi plots uit de lucht kwam vallen. Vijf minuten voordien had Baby tussen Aidoo en Uronen in de bal al eens net naast geduwd.

Genk geraakte niet in zijn spel en dat is een groot compliment voor Felice Mazzu. Ongewoon veel afval in het spel van de Limburgers. Meer balverliezen in één helft dan in de voorbije drie wedstrijden samen. Berge, Trossard, Malinovskyi, Pozuelo, het was allemaal een tikkeltje minder gisteren. Ook Zinho Gano kon niet overtuigen, hij kreeg verrassend de voorkeur op Aly Samatta. Gano bracht niet de verhoopte balvastheid bij en in de zestien miste hij scherpte. Pozuelo zette hem op weg naar de gelijkmaker, maar Gano reageerde gewoon niet alert genoeg. De strafschopclaim was enkel een middel om het eigen falen te verdoezelen. Gelukkig kan hij koppen. Rémy Riou, de nieuwe doelman van Charleroi, hield de kopslag van Gano met één vuist uit doel. Clement wisselde Gano nog voor het uur, terecht.

Charleroi deed het vijfenveertig minuten lang perfect. Jammer genoeg voor hen viel de Genkse gelijkmaker in de blessuretijd van de eerste helft. Trossard kon zich eindelijk eens doorzetten en legde goed breed. Ndongala en Gano misten, uiteindelijk frommelde Uronen de 1-1 voorbij. Na de rust pinde Racing Genk Charleroi vast rond de eigen zestien. Toch bleef het oppassen voor de gevaarlijke tegenstoten. Genk ontsnapte toen de Benavente de 1-2 via de binnenkant van de paal weer het veld in zag botsen. Het sein voor Genk om definitief het commando over te nemen. De debuterende Joseph Paintsil kreeg eerst nog een prima kans, maar alleen voor Riou twijfelde de Ghanees te lang tussen een voorzet en een schot. Twijfelen deed Ally Samatta allerminst. Nurio miste zijn interceptie, Ndongala ging ermee aan de haal en Samatta duwde zijn voorzet binnen aan de tweede paal. In het slot lokte de Tanzaniaan ook nog een strafschop uit om hem dan zelf droog in de hoek te trappen. Tien op twaalf voor Racing Genk dat zich zo naast Club Brugge op plaats twee in het klassement.