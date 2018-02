Genk neemt optie op play-off 1 na gouden driepunter tegen Antwerp Xander Crokaert

23 februari 2018

22u24 15 Jupiler Pro League Racing Genk heeft een uitstekende zaak gedaan in de strijd voor play-off 1. In eigen huis hebben de Limburgers de scalp genomen van rechtstreekse concurrent Antwerp: 4-0. De Genkenaren wippen zo voorlopig naar de vijfde plek, de troepen van Bölöni blijven achter met één op twaalf.

Bekerfinalist Racing Genk zit de laatste tijd in een goede flow. De ploeg in vorm nam het vanavond op tegen Antwerp, waar de motor al een tijdje sputtert. En dat was meteen merkbaar in de openingsfase. In minuut vier gooide Sinan Bolat bewust een tweede bal op het terrein, het gevolg: vrije trap voor Genk. Ruslan Malinovskyi nam zijn verantwoordelijkheid en joeg het leer vervolgens prinsheerlijk in de verste hoek. Man met een gouden linker.

Play-off 1 plots ver weg voor Antwerp. Dat besefte ook Laszlö Bölöni, die zijn kalmte aan de zijlijn verloor. Ref Wim Smet kende geen compassie: de Roemeense oefenmeester mocht -nog voor het kwartier- de rest van de partij in de tribune volgen. Genk rook bloed. Halverwege de eerste helft stond ei zo na de 2-0 op het bord, maar Bolat had een uitstekende reflex in huis op een knal van Dieumerci Ndongala.

Antwerp met z'n tienen

Geen dubbele voorsprong, al telde Antwerp zichzelf nog voor rust uit. Een kleine tien minuten voor de koffie maaide Dylan Batubinsika Ndongala met een drieste tackle neer. Smet had opnieuw geen medelijden en schoof de 21-jarige Fransman een rood kartonnetje onder de neus. The Great Old mocht met z'n tienen verder. Weg play-off 1-droom.

Prompt een heel ander verhaal in de tweede helft. De eerste kans was zowaar voor de bezoekers. Obbi Oulare stuurde Stallone Limbombe het straatje in, waarna die laatste meteen op doel besloot. Nordin Jackers redde met de voet. Ook nadien voerde Antwerp -ondanks het mannetje minder- de forcing. Hoop bij Bölöni, twijfels bij Clement.

" Eviva España"

De thuisploeg herpakte zich enigszins. Even opschudding toen Thomas Buffel na contact met Moustapha Sall neerging in de zestien, maar Smet zag er geen graten in. Niet veel later zoefde de pegel van Joakim Maehle nét naast de kooi van Bolat. Geen bevrijdende 2-0: spanning troef bij het ingaan van het slotkwartier.

Maar die spanning was snel weg. Na een vlotte combinatie plaatste Alejandro Pozuelo het leer voorbij een kansloze Bolat. "Eviva España", weerklonk in de Luminus Arena. Belangrijke goal uiteraard van de Spanjaard.

De veer gebroken bij Antwerp, Genk profiteerde optimaal. In de slotfase legden Nikos Karelis en Ndongala de 4-0-eindstand vast. De troepen van Philippe Clement boeken tien op twaalf en verstevigen zo hun plek in de top zes. The Great Old heeft een mirakel nodig om alsnog een ticket voor play-off 1 te versieren.