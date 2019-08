Genk meer dan een maatje te groot voor Waasland-Beveren, met dank aan ‘Samagol’ NVK/DMM

17 augustus 2019

22u17 12 Waasland-Beveren WBE WBE 0 einde 4 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League Vertrouwen tanken, dat deed Racing Genk. 0-4. Overtuigende zege, inclusief hattrick voor Samatta. Maar wel met dank aan Waasland-Beveren – op dit moment te zwak voor 1A.

Felice Mazzu ging zijn elftal niet helemaal overhoop gooien na de nul op zes, beloofde hij. Al greep hij wel in. Maehle eruit, De Norre erin. Op het middenveld kwam de Pool Piotrowski de nodige strijd leveren in plaats van Hagi. Waasland-Beveren koos dan weer voor Brent Gabriël in doel. Er zijn dankbaardere avonden om je debuut te maken.

Genk was niet indrukwekkend. Maar dat moest ook niet tegen dit Waasland-Beveren - meer afval in het spel dan op het industrieterrein bij u om de hoek. De 0-1 zat er echt aan te komen. Ito was al een drietal keer kunnen doorbreken op de rechterflank. Toen Bizimana een draak van een crosspass gaf, profiteerde de Japanner helemaal. Puntgave voorzet naar de tweede paal. Paintsil frommelde binnen.

Er waren nog wel tekenen van beterschap voor Racing Genk. Berge heerste over het middenveld. De Norre ging keer op keer over zijn man. Goede voetballer met bal, Badibanga. Maar wel een type waar je als ploegmaat een woordenboek vol scheldwoorden voor hebt in de omschakeling. Wil Waasland-Beveren zich redden, dan is er geen plaats voor zijn alibiverdedigen. Maar Custovic greep niet in.

De thuisploeg kwam er één keer uit. Forte devieerde naast. Na rust vergat diezelfde Forte dat een spits moet trappen naar doel om te scoren. Aan de overzijde toonde Samatta hoe het moest. Kopbal op voorzet van Heynen. 0-2.

Piotrowski kopte nog over. Ito mocht schieten. Samatta mocht het dan doodeenvoudig afmaken na een aanval uit het boekje. 0-3. Badibanga had nog eens de bal. Hij krulde enig mooi op de paal. Agyepong mikte iets verder naast. Stuiptrekkingen. Aan de overkant knalde Ito voor een leeg doel op de lat. Samatta zorgde dan maar met zijn hattrick voor de 0-4.

Vertrouwen getankt. Maar op basis van deze match is het vooral moeilijk inschatten hoe dit Waasland-Beveren plant in 1A te blijven.