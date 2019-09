Genk krijgt geen penalty na tikje op Paintsil, minuut later gaat bal aan overkant wél op de stip na licht contact Redactie

13 september 2019

21u22

In minuut 23 consternatie in het Stade du Pays. Met de bal aan de voet dook Paintsil eerst de zestien van Charleroi in en ging na licht contact met zijn naaste belager tegen de grasmat. Geen penalty, zo oordeelde scheidsrechter Verboomen. Ook de videoref - die even met technische problemen kampte maar om dat moment weer actief zou zijn geweest - greep niet in. Amper enkele tientallen seconden later ging de bal wél op de stip, maar aan de overzijde. De aalvlugge Fall ging na een licht tikje van doelman Coucke gretig neer, Verboomen en de videoref zagen er nu wel een overtreding in. Genk voelde zich bestolen, Morioka trok er zich niets van aan: 1-0.

