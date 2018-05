Genk klopt mak Anderlecht, maar moet toch barrages spelen Pieter-Jan Calcoen

20 mei 2018

19u54 106 Anderlecht AND AND 1 einde 2 GNK GNK Racing Genk Bekijk nu de strafste acties van deze match Jupiler Pro League Wie had dat gedacht? Racing Genk won op Anderlecht, maar door de zege van AA Gent op Club moet het toch nog barrages spelen. Paars-wit moet zich bezinnen.

Racing Genk wil het contract van Leandro Trossard openbreken. Wel, mochten wij Trossards makelaar Josy Comhair zijn, dan zouden we na vanavond minstens één nulletje extra vragen. Trossard was immers sterk op het veld van een mak Royal Sporting Club Anderlecht, dat al zeker was van stek drie. Met voor de rust twee doelpunten, waarvan er slechts één geldig was.

Overigens was de afgekeurde goal, na tussenkomst van de videoref, heerlijk. Trossard kapte zichzelf goed vrij in de zestien en besloot dan in de bovenhoek, maar zijn naam kwam op dat moment nog niet op het scorebord. Dat zou net voor de pauze veranderen, toen hij Spajic belachelijk maakte en voor de 0-2 tekende. Even voordien had Wouters met een knappe krul voor de 0-1 gezorgd.

Anderlecht, met Kara Mbodj verrassend in de basis, kon daar veel te weinig tegenover zetten. Op de borden langs de zijlijn verscheen reclame voor een bouwfirma. Misschien dat Marc Coucke eens moet bellen, want het is bouwen aan een nieuw elftal dat hij zal moeten doen. Zeker in de veronderstelling dat jongens als Trebel en Spajic - die was zwak - wellicht zullen vertrekken.

Moet ook op de verlanglijst van Coucke: een nieuwe spits. Lukasz Teodorczyk scoorde weliswaar de aansluitingstreffer - hij stond ongedekt aan de tweede paal, missen was zo goed als onmogelijk -, maar was voorts opnieuw ongelukkig in het samenspel en de afwerking. Een scherpe voorzet van Trebel knikte hij voorlangs, die omhaal was simpelweg een oerdom idee.

Na de 1-2 kwam paars-wit iéts meer opzetten, maar Genk echt bedreigen, lukte te weinig. Vukovic moest wel uitpakken met een prima redding op een vrije trap van Trebel. Een volley van Saelemaekers, die nog maar eens charmeerde, strandde in het zijnet. In het slot pareerde Vukovic een kopbal van Teodorczyk net onder zijn lat. Dichter bij de gelijkmaker kwam Anderlecht niet meer.

Ondanks de zege verliet Racing Genk het Astridpark niet met een goed gevoel. Door de winst van AA Gent op Club blijft het namelijk vijfde in de stand en moet het nog in de barrages aantreden voor Europees voetbal. Anderlecht mag dan weer rechtstreeks naar de poules van de Europa League. En volgend seizoen: anders en beter, zeker? Het zal moeten.

Jupiler Pro League • Aftrap 18u

• Constant Vanden Stockstadion

• Laatste speeldag play-off 1

• Anderlecht rekent op verlies van Standard om nog naar de tweede plek te wippen, Genk wil de vierde stek.