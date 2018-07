Genk is trots op zijn WK-gangers: "Hopelijk kiezen ze ervoor om hier hun carrière af te sluiten" Kjell Doms

09 juli 2018

17u31 0 Jupiler Pro League Genk is trots op de Rode Duivels. En meer bepaald op die jongens die hun jeugdopleiding in Limburg kregen. Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco en Koen Casteels. “Hopelijk kiezen ze ervoor om hier hun carrière af te sluiten”, zegt de Genkse jeugdcoördinator Roland Breugelmans.

Apetrots zijn ze in Genk. De Rode Duivels staan in de halve finale van het WK en bij Racing Genk claimen ze terecht hun deeltje van het succes. Met De Bruyne, Courtois, Casteels en Carrasco staan er vier spelers in de halve finale van het WK die hun jeugdopleiding bij Racing Genk genoten. “Voor onze academie en voor de hele club is dat een geweldig gevoel”, zegt jeugdcoördinator van Racing Genk, Roland Breugelmans. “Wij hebben hier zien evolueren als jonge voetballertjes, dan is het geweldig om hen nu op dat toneel te zien schitteren. Thibaut en Kevin hebben ons zo eens de titel bezorgd, ik hoop dat ze België zondag ook de wereldtitel bezorgen. Het zegt veel over onze opleiding. Succes boeken met eigen jeugd blijft een moeilijk huwelijk, maar het past binnen onze filosofie.”

Breugelmans hoopt ook dat dit een triggereffect voor de toekomst kan zijn. “Limburg en België is niet zo groot, dus het is logisch dat we ook naar het buitenland kijken. Dat jongens die bij ons opgeleid zijn het internationaal zo goed doen kan een positief effect hebben voor ons. Bailey, Ndidi, Milinkovic, Berge, dat zijn jongens die naar Genk komen omdat ze weten dat de jeugd hier alle kansen krijgt om te ontwikkelen.”

En Breugelmans koester nóg een droom. “Zou het niet mooi zijn moesten die jongens op hun 33ste of 34ste nog een seizoentje bij Genk komen spelen. Voor onze fans zou dat schitterend zijn en voor de spelers zelf zou dat betekenden dat de cirkel helemaal rond is. Maar laat ze eerste nog maar een paar seizoenen schitteren op het allerhoogste niveau.”

Breugelmans over de vier ex-Genkspelers

Kevin De Bruyne kwam op zijn 14de naar Genk. Op zijn 17de maakte hij zijn debuut bij het eerste elftal en pakte de titel met Genk in 2011. Breugelmans: “Bij Kevin zagen we snel aan zijn rood hoofd of het hem beviel of niet. Hij wilde alleen maar de bal voelen en steeds als winnaar van het veld stappen na een training of match. Zijn vista, creativiteit, techniek, winnaarsmentaliteit en geniale passen zijn in Genk nog steeds ongeëvenaard.”

Limburger Thibaut Courtois startte op 8-jarige leeftijd in de Genkse jeugdacademie. Courtois was 16 jaar toen hij op 17 april 2009 voor het eerst onder de lat stond bij de eerste ploeg. “Na zijn groeispurt schoot Thibaut als een raket naar ons eerste elftal. Een koele kikker die onder grote druk een aureool van onoverwinnelijkheid over zich heen krijgt. Courtois’ laatste redding tegen Brazilië deed ongetwijfeld heel wat Genkies terugdenken aan die legendarische wedstrijd in 2011, waarin hij tegen Standard mee de titel binnenhaalde.”

Yannick Ferreira Carrasco was 13 jaar toen hij aansloot bij KRC Genk, hij deelde het gastgezin met Kevin De Bruyne. Breugelmans: “Het woord “school” stond niet in zijn woordenboek, alleen voetbal telde. Ondanks zijn frêle gestalte toen trok hij op het veld goed zijn plan. Hij kreeg het liefst zo weinig mogelijk instructies en had maar één doel: profvoetballer worden.”

Koen Casteels was 10 jaar toen hij als jonge beloftevolle doelman naar Genk kwam. Als reservedoelman in 2009 leek Koen voorbestemd om eerste keeper te worden bij Genk. Courtois werd echter de onstuitbare nummer 1, waardoor Casteels naar de Bundesliga trok. “Koen wast het vaste trainingsmaatje van Courtois. Ze maakten elkaar beter door de opleiding heen. Koen is een rustige jongen, met een groot relativeringsvermogen, en met een enorm sterk wedstrijdinzicht.”