Genk hekelt arbitrage: "Bepalende beslissingen alweer in ons nadeel” KDZ/NVK

17 februari 2020

07u01 0 Jupiler Pro League Genk was niet goed, de scheidsrechter was nog slechter. Dat is de conclusie van Joakim Maehle en Hannes Wolf. “De bepalende beslissingen waren alweer in ons nadeel.”

Joakim Maehle zuchtte eens diep toen scheidsrechter Nicolas Laforge achter zijn rug passeerde in de mixed zone. Ook hoog in de tribune bij het Genkse bestuur zorgde de spelleiding van Laforge voor irritaties. “We speelden misschien niet onze beste wedstrijd, maar de wedstrijdleiding was dramatisch”, zei de Deense rechtsachter. “Standard scoort uit een hoekschop die er geen was. Amallah begaat gewoon een overtreding op mij, ik krijg een duw in de rug. Onbegrijpelijk dat de scheidsrechter dat niet zag.”

Maehle begreep ook niet dat Standard de match met elf kon beëindigen. “Laifis moest zijn tweede gele kaart krijgen voor een overtreding op Hrosovsky. De ref liet goed voordeel, maar dat wil toch niet zeggen dat je achteraf geen kaart meer kunt trekken? Ook tegen Antwerp werd ons een zuivere strafschop onthouden. Ik zeg niet dat er bewust tégen ons wordt gefloten, al kun je zeker niet zeggen dat we de arbitrage de laatste wedstrijden mee hebben.”

Twee keer in drie dagen

Ook trainer Hannes Wolf wees in zijn analyse naar Laforge. “Het is niet mijn stijl om te klagen over de ref - dat heb ik al laten zien in Antwerpen. Maar wat er hier gebeurde, voor de tweede keer in drie dagen, is te veel”, aldus de Genkse T1. “Als Hrosovsky niet zou springen voor zijn leven dan was zijn been gebroken. Dat zijn wedstrijdbepalende beslissingen en die waren voor de tweede wedstrijd op rij in ons nadeel.”

En zo wordt de tocht naar play-off 1 nog een heikele onderneming. “We moeten ook erkennen dat dit geen goede match was van ons. We konden een schitterende zaak doen vandaag. Ons begin was onverklaarbaar slecht en dat is niet de eerste keer dat ons dat overkomt. Dit moet doorgesproken worden. Het belooft een spannende strijd te worden tot op de laatste speeldag.”