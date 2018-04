Genk heeft revanche beet: videoref helpt Limburgers aan verdiende zege tegen zwak Standard

Kjell Doms

07 april 2018

22u34 0 Jupiler Pro League Racing Genk heeft z’n revanche voor de verloren bekerfinale beet. Met dank aan de videoref die een late gelijkmaker van Emond teniet deed. Genk won verdiend, maar moet dringend leren een wedstrijd af te maken.

De verloren bekerfinale zit nog steeds diep bij de Genkse fans. De zure nasmaak van de nederlaag bleek gisteren nog niet helemaal doorgespoeld. Carcela - herinner u zijn theaterstukje bij zijn wissel op de Heizel - was de gebeten hond. De Marokkaan moest nog maar in de buurt van de bal komen of hij werd uitgefloten. De Genkse spelers verkochten hem ook een paar irritante tikken. Carcela lachte het weg, maar zat wel geen moment in de wedstrijd. Ook Standard liet zich niet onbetuigd. Marin ging door op Pozuelo, Pocognoli ging door op de voet van Mata en Agbo kwam met twee voeten vooruit - gelukkig waren die benen niet helemáál gestrekt - in op Malinovskyi en kreeg geel. Scheidsrechter Van Driessche hield het kort en liet de boel nooit ontsporen, ondanks de twintig fouten in de eerste helft alleen al. Verschil was er net als drie weken geleden nauwelijks tussen beide ploegen. Standard toonde in elk geval de intentie om te voetballen. Sá Pinto opteerde zelfs voor twee spitsen. Emond, de killer van Genk in Brussel, opereerde naast Cop. De beste kans van de Rouches kwam van de voet van Edmilson. Hij mikte richting verste hoek, Vukovic ranselde de bal uit de hoek. Aan de overkant noteerden we twee schoten vanop afstand. Ochoa ging goed plat op een uithaal van Clinton Mata en Pozuelo zag zijn knal met links centimeters naast vliegen. Eens in de zestien miste Genk de overtuiging om het af te maken.

Kort na rust was het toch raak voor de Limburgers. Malinovskyi zette voor en Pocognoli liep Samatta aan de in de rug. Opzichtig en dom, terechte elfmeter. Leandro Trossard zette zich achter de bal en schoot zijn eerste van de play-offs binnen. Genk liet kort na die openingsgoal de kans liggen om op 2-0 te komen. Ndongala kwam een schoenmaat te kort om een voorzit van Samatta voorbij Ochoa te duwen. Genk duwde nu door en ging nadrukkelijk op zoek naar de geruststellende voorsprong. Een knappe aanval over de rechterflank werd door Pozuelo op de paal getrapt. De Spanjaard schreeuwde zijn frustraties uit.

In de slotfase leek de gelijkmaker dan toch nog letterlijk uit de lucht komen vallen. Laifis kopte een vrijschop van Marin tegen de lat en Emond duwde de rebound binnen. Emond stond op de kopbal van de Griek wel een centimetertje buitenspel en dus werd de goal terecht afgekeurd na tussenkomst van de videoref. Luyindama vergreep zich nog aan Seck en kreeg rood voor een elleboogstoot. Genk klimt dankzij deze belangrijke zege - nog maar de vijfde dit seizoen - opnieuw naast Standard én komt zo op één punt van Charleroi. Beide ploegen vechten komende vrijdag een rechtstreeks duel uit om plek vier.

