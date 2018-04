Genk en Club houden mekaar in evenwicht na leuke match, eerste Brugs puntengewin in Genk sinds september 2014 Thomas Lissens en Hans Op De Beeck

27 april 2018

21u47

Bron: Eigen berichtgeving 35 Racing Genk GNK GNK 1 einde 1 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League Racing Genk heeft leider Club Brugge op 1-1 gehouden. De onderhoudende match brak na de pauze écht open, met goals van Wesley en Trossard. Die laatste trof diep in de tweede helft nog de lat. Club heeft zo minstens tot zondag een voorsprong van acht punten op eerste achtervolger Anderlecht, Genk schiet met het gelijkspel weinig op in de strijd om Europees voetbal.

Opnieuw geen Brugse uitzege -ondanks een voorsprong- in play-off 1, maar niemand die daar bij blauw-zwart om maalde. Dankzij het punt in de voor blauw-zwart vermaledijde Luminus Arena staat Club opnieuw een stapje dichter bij de titel. Geen Dion Cools, wél opnieuw Krépin Diatta op rechts bij Club. De Senegalees stond zijn mannetje, zonder meer.

Een beetje naar het beeld van Club vanavond: oerdegelijk. Op métier het Genkse aanvalsgevaar bezwerend. Al moet dat met een korrel zout genomen. Of Karelis of Samatta speelt, de spitsen scoren nauwelijks. Ook in deze partij keken ze bewonderend toe hoe Trossard haast al het Genkse gevaar creëerde. Weggestuurd door Wouters, miste hij nog alleen op Gabulov af, maar snel na de Brugse goal scoorde het goudhaantje wel. Op voorzet van Mata knikte Trossard binnen zoals de echte topspitsen dat doen. Over Gabulov in de verste hoek.

En dan moest de knapste actie van Trossard nog komen. Voorbij twee mannetjes naar binnen en dan zwaar uithalen met die rechter. Deklat. Wat kan die jongen voetballen. Voor die goal van Trossard was Club verdiend op voorsprong geklommen. Nadat Vormer en Vanaken er voor de pauze al dichtbij waren en Diaby terecht twee penaltyclaims onbeantwoord zag, had Wesley maar in te tikken na prima voorbereidend werk van Diaby. Dat volstond niet voor de zege, zodat het van februari 2014 blijft dat Club nog eens kon winnen in Genk.

Club loopt 8 punten uit op Anderlecht, dat zondag Charleroi ontvangt. De zondag erop, wanneer de kraker Club-Anderlecht op het programma staat, kan de eerste achtervolger uit Brussel definitief murw geslagen worden.

