Genk doet een zaakje in de strijd om play-off 1, Hrosovsky beslist de match met fraaie hakbal AR

01 februari 2020

19u50 2 KRC Genk GNK GNK 1 einde 0 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Racing Genk houdt zijn zesde plaats vast, dankzij een krappe zege tegen Charleroi. Een knap doelpunt van Hrosovsky in de betere eerste helft. Voor Charleroi is het de eerste nederlaag in veertien wedstrijden.

We zijn 1 februari. De tweede transferperiode sinds Racing Genk kampioen werd, is afgelopen. Van de titularissen die de titel veroverden, stonden er vandaag nog slechts vijf spelers in de basis. Hoofdzakelijk verdedigers, want van het aanvallend compartiment blijft niemand meer over. In die omstandigheden je titel verdedigen is niet evident, om niet te zeggen onbegonnen werk.

Daartegenover is Charleroi een voorbeeld van stabiliteit, van continuïteit. Rezaei en Fall zijn terug van weggeweest. De rest maakte vorig seizoen al de dienst uit. Belhocine erfde van Mazzu een ploeg die er stond, met als bijkomende troef dat de aanpassingsperiode van Morioka, Bruno en Gholizadeh voorbij is, in zoverre dat ze alle drie een meerwaarde betekenen in vergelijking met vorig seizoen.

Racing vatte de wedstrijd aan richting een half lege tribune. Een strafmaatregel als gevolg van de incidenten op STVV. Wie daar normaal zijn plaats heeft, zou op de eerste rij hebben gestaan om de belegering mee te makken waarmee de thuisploeg meteen uitpakte. Een doelpunt van Maehle werd terecht afgekeurd wegens buitenspel, Onuachu knalde staalhard op de borst van Penneteau en de doelman van Charleroi stopte niet alleen een strafschop van Uronen voor handspel van Willems, maar pareerde ook de rebound van Ito. De Carolo’s lieten niet komen om scherp te kunnen counteren, ze stonden onder forse druk.

In het derde kwartier kreeg Charleroi een beetje meer ademruimte, maar net dan scoorde Genk. Een prachtige deviatie van Hrosovsky op aangeven van Ito, nadat Lardot voor balbezit opteerde ondanks een overtreding van Nurio op Maehle. Uitstekend beoordeeld door de ref.

Didillon beleefde tot dan een rustig debuut. Een schot voorlangs van Gholizadeh en een wilde trap hoog over van Fall: meer hadden de Carolo’s niet te bieden.

Tijdens de korte opwarming voor de start van de tweede helft bezeerde Onuachu zich. Een pilletje bracht soelaas. Hij was het trouwens die Penneteau al snel opnieuw bedreigde. De Corsicaan wierp zich in de schietbaan en klemde de bal.

Genk dwong wel opnieuw veldoverwicht af, maar Charleroi ondervond minder moeite om de thuisploeg af te houden. De nervositeit nam toe. Ito botste hevig tegen Dessoleil aan, Maehle kreeg geel voor protest, Penneteau voor het wegtrappen van de bal en Onuachu maakte zich Lardot niet tot vriend en dat eindigde met geel.

Charleroi lag niet meer onder. Rezaei en de ingevallen Nicholson trapten rakelings naast. 1-0 bij het ingaan van het laatste kwartier: alles kon nog. Het thuispubliek werd stiller, overstemd door het eentonige tromgeroffel in het vak van de bezoekende fans.

Charleroi bleef aandringen, bedreigde Didillon meer dan overbuur Penneteau werd verontrust, maar de nieuwe doelman van Genk hield stand. In het slot miste Bongonda nog een open kans, maar toen maakte Lardot zich al klaar om af te fluiten.

