Genk boekt een verdiende 2-1-zege tegen Eupen en kan met een positief gevoel de winterstop in KDC/MXG

26 december 2019

16u22 2 KRC Genk GNK GNK 2 einde 1 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League Na de kansloze nederlaag op Anderlecht heeft Racing Genk zich herpakt tegen Eupen. De uittredende kampioen haalde het vanmiddag verdiend (met 2-1) van de Panda’s, al vergat Genk de match vroeger helemaal dood te maken. Soit, KRC gaat zo toch met een degelijk gevoel de winterstop in.

Op Anderlecht kwam Genk afgelopen donderdag maar bleek voor de dag. Dat vroeg dus om een reactie tegen Eupen. Trainer Hannes Wolf rekende daarvoor op drie nieuwe basisspelers: De Norre, Cuesta en Samatta losten Borges, Lucumi en Bongonda af. Het gewijzigde Genkse elftal nam vanaf minuut één de wedstrijd in handen. Vooral rechterflankspelers Maehle en Ito leken de kerstkalkoen goed verteerd te hebben. Voor de rust kwam quasi al het Limburgse gevaar van de Deens-Japanse tandem.

Bij één van die aanvallen over rechts scoorde Ito ook (op pass van zijn ‘wingman’ Maehle). Na die vroege voorsprong bleef Genk duwen. Hrosovsky en Maehle konden wat later de score net niet verdubbelen. Racing verdiende halfweg eigenlijk een grotere voorsprong, maar kwam in de blessuretijd van de eerste periode plots nog goed weg, toen de 1-1 van Cools om een op het eerste gezicht onduidelijke reden werd afgekeurd. Bij die fase botste Genks keeper Vandevoordt op een ploegmaat en dus kan dat eigenlijk niet het probleem zijn geweest. Blijkbaar was er sprake van buitenspel.

Onuachu verdubbelt de score

De thuisploeg kwam met de schrik vrij en ging na de pauze nog wat uitdrukkelijker op zoek naar een extra doelpunt. Nadat Samatta en Onuachu er allebei twee keer dicht bij kwamen, lukte het op het uur dan toch voor laatstgenoemde. De boomlange Nigeriaan rondde een vlijmscherpe uitbraak af, waarbij ook Maehle, Berge en Ito betrokken waren.

Eupen knokt terug

‘Inpakken en wegwezen’ dacht iedereen op dat moment, maar dat was buiten Jean Thierry Lazare gerekend. De Eupense middenvelder knikte een gemeten voorzet van Andreas Beck tegen de touwen en zorgde zo voor een spannend slot van de partij. Eupen gooide in de laatste 25 minuten de schroom van zich af, terwijl Genk er niet helemaal gerust meer in leek. Eén keer moest Maarten Vandevoordt alles uit de kast halen, op een prima poging van Jens Cools. De jonge goalie wacht nog steeds op zijn eerste clean sheet bij de profs, maar hield zijn ploeg hier wel recht. Zo bleef het 2-1 en kon Genk een moeilijk najaar toch op een positieve noot afsluiten.

