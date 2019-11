Genk al de vierde ploeg die dit seizoen van trainer wisselt YP

12 november 2019

11u07

Bron: Belga 0 Jupiler Pro League De trainerswals in het seizoen 2019-2020 in de hoogste voetbalklasse:

. 26 augustus 2019: Adnan Custovic wordt na vijf speeldagen ontslagen bij Waasland-Beveren. Een 1 op 15 wordt de Bosniër fataal. Dirk Geeraerd neemt ad interim over.

. 30 augustus 2019: De Fransman Arnauld Mercier ondertekent een contract voor een jaar (met twee jaar optie) bij Waasland-Beveren. Hij verlaat amateurclub Seraing, waar hij sportief directeur was.

. 3 oktober 2019: Na een historisch zwakke competitiestart van 6 op 27 grijpt de directie van Anderlecht in en vervangt T1 Simon Davies door Frank Vercauteren, die overkomt van 1B-club Oud-Heverlee Leuven. Davies blijft in dienst als veldtrainer.

. 7 oktober 2019: Rode lantaarn Cercle Brugge zet de samenwerking met coach Fabien Mercadal stop, die sinds het begin van het seizoen in functie was. Cercle staat na tien speeldagen helemaal onderaan de stand en sneuvelde in de zestiende finales van de Beker van België tegen amateurclub Rebecq.

. 12 oktober 2019: Cercle Brugge stelt de Duitser Bernd Storck aan als opvolger voor de ontslagen Fabien Mercadal. Storck ondertekende een contract tot het einde van het seizoen.

. 12 november 2019: Felice Mazzu moet na een 20 op 42 opkrassen bij landskampioen KRC Genk. Een 0-2 nederlaag tegen Gent wordt hem fataal. Clubicoon Domenico Olivieri neemt voorlopig over.