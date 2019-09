Geniet hier van de vijf mooiste goals van de zevende speeldag Redactie

16 september 2019

07u51 0

Ook speeldag 7 uit de Jupiler Pro League bood enkele knappe treffers. In bovenstaande video lijsten we de vijf knapste goals uit onze hoogste afdeling op. Charleroi-spits Nicholson opent de top vijf, met een knappe controle en dito schot zorgde hij voor de 2-0 tegen Racing Genk. De opener van Yaremchuk staat op vier, vooral de assist in één tijd van Odjidja was subliem. Op plaats drie en twee de twee wingers van Club Brugge. De goal van Diatta na een prachtige Brugse combinatie staat een plekje hoger dan de knal van Dennis. En op één uiteraard het kanonschot van STVV-verdediger Teixeira, waardoor Waasland-Beveren de zege zag wegglippen.