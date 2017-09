Geniale Berrier schenkt KVO eerste zege 22u29 4 BELGA Jupiler Pro League Na negen speeldagen heeft KV Oostende eindelijk een eerste zege beet. Met dank aan Franck Berrier, die met een assist op Gano en een weergaloos doelpunt de wedstrijd deed kantelen.

Op basis van de uitstekende tweede helft in Genk bracht Adnan Custovic in zijn match van de waarheid Capon en Vandendriessche aan de aftrap. Berrier en Rezaeian werden na hun slappe eerste 45 minuten in de Luminus Arena naar de bank verwezen. Bij Kortrijk bleef De Smet verrassend opzij. Ouali kreeg de voorkeur, terwijl ook Van Loo op de rechtsachter plaats moest ruimen voor Rougeaux. Na een slap openingskwartier zorgde Ajagun voor de eerste dreiging. De middenvelder mikte een goeie voorzet op Vanhamel, die voor het halfuur ook Chevalier van de openingstreffer hield.

In het slotkwartier van de eerste helft waren de kansen voor KVO, bij wie Gano tot drie keer toe de mogelijkheid kreeg om de score te openen. Eerst vergat hij een fantastische aanval van de bezoekers af te ronden, daarna stuitte hij twee keer op een attente Kaminski. De keepers eisten in de eerste helft een hoofdrol op, toch zocht Vanhamel met een wrang gevoel de kleedkamers op bij het rustsignaal. Net voor de pauze wist Ajagun met het nodige geluk de Brusselaar in twee tijden te verslaan, een domper van jewelste voor KV Oostende.

BELGA

Lees ook Herbeleef hoe Berrier en Gano voor de eerste driepunter van Oostende zorgden

Invaller Berrier maakt het verschil

Met de voorsprong op zak ging Kortrijk gezwind op zoek naar de gelijkmaker eens uit de catacomben. Eerst Vanhamel en vervolgens Bjelica op de doellijn voorkwamen dat de match na enkele minuten in de tweede helft al gespeeld was. Kortrijk nam de bovenhand, Custovic greep in. Berrier werd met enige vertraging binnen de lijnen gebracht in de hoop dat de spelmaker wél iets kon forceren. Na nog geen twee minuten liet de Fransman meteen na zijn inbreng zijn klasse zien. Eerst zette Berrier samen met Musona een mooie actie op, vervolgens verschalkte hij Kaminski met een heerlijk lobje in de bovenhoek. Met een weergaloos doelpunt bracht de middenvelder Oostende vanuit het niets weer in de wedstrijd. Oostende groeide in de wedstrijd, die plots beide richtingen uit kon. Kortrijk behield het overwicht, maar vanuit de omschakeling namen de bezoekers een kwartier voor inrukken dan toch een optie op de zege. Eerst werd een doelpunt van Akpala nog al dan niet terecht afgekeurd voor buitenspel, maar kort daarna liet Gano de kustploeg toch juichen. De spits ging er op rechts vandoor en trapte het leer tussen de benen van Kaminski tegen de touwen. Een mooie treffer, zijn zevende al van het seizoen. Met dank aan Berrier die na zijn goal ook met een goeie assist bepalend was

BELGA

Kortrijk ging in de slotfase nog vol zijn kans, Oostende verdedigde de voorsprong met lijf en leden. Kort voor tijd mikte Akpala nog op de paal, maar een derde doelpunt had Oostende uiteindelijk niet meer nodig. Ook de rode kaart voor D'Haene, die de doorgebroken Musona onderuit haalde, was niet meer dan een voetnoot. Even was er nog commotie toen Perbet in de zestien meter tegen de grond ging, maar een penalty zat er niet in voor Kortrijk. Na negen wedstrijden heeft de kustploeg eindelijk zijn eerste zege beet. Met dank aan de genialiteit van Franck Berrier, die de bezoekers met een assist en een schitterend doelpunt de zege schonk. Na de vier op zes in Genk en Kortrijk is het aannemelijk dat Adnan Custovic ook na de interlandbreak nog steeds op post is, ook al was de eerste helft van KVO in Kortrijk beneden alle peil.

BELGA

Photo News