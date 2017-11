Geert De Vlieger over het topseizoen van Davino Verhulst (30): “Hij is nu écht constant”

Michaël Vergauwen

16u32 2 Photonews Jupiler Pro League Sinds dit weekend op nummer één in ons lijstje van ‘Doelman van het seizoen’: Davino Verhulst. De Lokeren-doelman is -in tegenstelling tot zijn team- misschien wel aan het beste seizoen van z’n carrière bezig. Verrassend? Voor sommigen wel, niet voor analist en ex-doelman Geert De Vlieger. “En het is nooit te laat voor nóg een stap hogerop.”

Wie beter dan Geert De Vlieger om zijn licht te laten schijnen over Davino Verhulst? Net als Verhulst is De Vlieger ex-doelman van Beveren en Willem II. Bovendien trainde de Play Sports-analist enkele jaren geleden Verhulst een paar weken, toen Lokeren-keeperstrainer Erwin Lemmens mee was naar het WK 2014. De Verhulst van toen is echter niet die van nu, ziet De Vlieger.

“Ik heb Davino in het verleden ook wel goede matchen zien spelen, maar nu is hij écht constant. En laat dat de belangrijkste kwaliteit van een keeper zijn”, legt hij uit. “Door de jarenlange concurrentiestrijd met Copa, dan weer speelde de ene, dan weer de andere, blaakte Verhulst nooit van vertrouwen. Nu wél. Bovendien houdt hij het vast. Hij is nog al als titularis aan het seizoen begonnen, maar kon nooit echt z’n niveau vasthouden. Nu hij wat meer jaren en ervaring op de teller heeft, is hij een pak stabieler. Een keeper wordt beter naarmate hij ouder wordt. Dat gold voor mij, dat geldt ook voor Davino.”

BELGA

Puntenpakker

Sinds dit weekend staat Verhulst eerste in ons lijstje ‘Doelman van het Jaar’, en houdt hij ondermeer Roef, Bolat, Penneteau en Ochoa achter zich. Terecht volgens De Vlieger. “Hij speelde toch al een paar opmerkelijke matchen, ook al begon het seizoen in mineur voor Lokeren. Davino slaagde erin om de broodnodige punten te behalen en speelde al elke seconde, wat ook voor hem pleit.” We telden het na: van de 17 punten die Lokeren dit seizoen behaalde, had Verhulst in de helft meer dan een handje. Eén keer ging hij in de fout. Een mistasten op Standard kostte een punt. Desalniettemin oogt de balans heel positief.

Stap hogerop?

“Davino zette dit jaar een stap vooruit. Dat het ook privé wat rustiger is nu (het dochtertje van Verhulst had een hersentumor, haar toestand is nu al een tijdje stabiel) heeft een impact op zijn prestaties”, besluit De Vlieger. “Als hij dit kan vasthouden, misschien kan hij dan nog een stap hogerop zetten, wie weet. Het is nooit te laat voor een doelman. Davino is een keeper met heel wat kwaliteiten, enthousiasme en een grote wil. Dat laatste is meteen ook zijn grootste werkpunt: de wil elke dag opbrengen. Nooit verslappen. Er elke dag alles aan doen en nog net iets meer. Geen vijf procent verslappen. Als hij de lat zo hoog wil en kan blijven leggen, zie ik hem nog mooie dingen doen.”

BELGA