Geen zege voor Jess Thorup bij debuut: tienkoppig Racing Genk komt niet verder dan gelijkspel tegen KV Oostende

28 september 2020

22u39 8 KRC Genk GNK GNK 2 einde 2 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League Dit was niet het debuut waar Jess Thorup op hoopte. De kersverse coach van Racing Genk zag zijn team 2-2 gelijkspelen tegen KV Oostende. De beresterke Onuachu scoorde twee keer, maar de rode kaart van Toma was het kantelmoment.

Vliegende start in de Luminus Arena. Na amper drie minuten klom KV Oostende al op voorsprong via McGeehan. De Noord-Ier werkte de bal in de rebound tegen de netten. Opdoffer voor Thorup en co, maar Genk gaf niet thuis. De Limburgers zochten én vond man-in-vorm Onuachu. De spits kopte al snel de 1-1 voorbij Hubert. Wat volgde, waren een pak kansen langs beide kanten. In de eerste helft kwamen voor de thuisploeg Toma, Onuachu en Ito nog dicht bij een goal. Sakala kon dreigen namens KV Oostende.

De tweede helft begon zoals de eerste: met een snelle goal. Na een handsbal van McGeehan en een VAR-interventie ging de bal op de stip. Onuachu eiste de strafschop op en faalde niet: 2-1. Genk leek op weg naar een verdiende zege, tot Bastien Toma rood pakte na te fel doorgaan op D’Arpino. Tien Genk-spelers kwamen plots nog een halfuur serieus onder druk te staan. En ze incasseerden ook nog een doelpunt. Gueye kopte een voorzet van Bataille krachtig in doel: 2-2. Meteen ook de eindstand. KV Oostende en RC Genk hebben zo allebei negen punten en staan respectievelijk tiende en elfde in de stand.

