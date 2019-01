Geen winnaar op de Freethiel: Waasland-Beveren en Cercle Brugge houden elkaar in evenwicht, opnieuw belangrijke rol voor de videoref Redactie

19 januari 2019

21u51 0 Waasland-Beveren WBE WBE 1 einde 1 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League Zes zijn er zeven. Waasland-Beveren loopt dankzij een puntendeling tegen Cercle Brugge een punt uit op rode lantaarn Lokeren. Het springt over Zulte Waregem naar de 13de plaats. Toch zat er meer in. VAR en vooral Milan Massop beslisten er anders over.

71 minuten had Waasland-Beveren zo goed als alles onder controle tegen Cercle. Oké, de bezoekers hadden wel enkele goede kansen, maar voor het overige: geen vuiltje aan de lucht voor de Waaslanders. Veel balbezit, het betere spel én een voorsprong. Die kwam er na 50 minuten toen Omolo een strakke voorzet van Ampomah in eigen doel verlengde. Custovic had z’n pionnetjes weer goed gezet. Drie knokkers op het middenveld: Bizimana -Victorien Angban heeft een opvolger-, Lulic, Verstraete. Eén artiest: Nana Ampomah. Een keeper in bloedvorm, en achterin een toren en een Finse diabetes in de fleur van z’n leven.

Weakest link

Jammer genoeg loopt er bij geel-blauw ook één ongeleid projectiel. De kapitein dan nog. Geen idee waarom Yannick Ferrera die band ooit aan de Nederlander gaf. Soit, net zo goed is hij hem nu (definitief) kwijt. Davy Roef mag hem gerust aandoen wat ons betreft. Een ongeleid projectiel dus, en al te vaak the weakest link bij de Waaslanders. Ontelbaar zijn z’n slechte inspeelpasses en inschattingsfouten stilaan. Ook vanavond maakte hij er eentje, met behoorlijk verregaande gevolgen. Een gevaarlijke tackle in de eigen zestien: da’s om miserie vragen. En die kreeg de linksback. Niet alleen kreeg Cercle een penalty (Cardona benutte hem), Massop mocht ook vervroegd gaan douchen. Weg drie punten, op karakter sleepten de tien overgebleven Leeuwen het puntje uit de brand. Opsteker(tje): door het verlies van Lokeren in Eupen loopt W-B een puntje uit op de Wase buren. De kloof bedraagt met nog acht matchen te gaan zeven punten.