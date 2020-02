Geen winnaar op de Bosuil: Antwerp en Racing Genk scoren elk één keer GVS

13 februari 2020

22u20 12 Antwerp ANT ANT 1 einde 1 GNK GNK KRC Genk Jupiler Pro League Geen winnaar in het inhaalduel tussen Antwerp en Racing Genk: 1-1. Onuachu zette de Limburgers op voorsprong, maar nog voor rust vloerde Maehle zijn eigen doelman. Aan kansen geen gebrek na rust, maar gescoord werd er niet meer. Antwerp blijft vierde, Genk sprokkelde één punt in de strijd om play-off 1. Het blijft met andere woorden spannend.

Met een vluchtschot van Haroun en een plaatsbal van Lamkel Zé startte Antwerp het gretigst. Toch was het Genk dat op voorsprong klom. Onuachu hield drie Antwerpenaren aan de praat, vond Bongonda, spurtte naar het penaltypunt en knikte de voorzet van de winger vervolgens vakkundig in het hoekje. 0-1, uit het niets. Maehle had de dubbele kloof aan de voet, maar Bolat maakte zich goed breed.

De Great Old was even van slag, maar reageerde. Een vrijstaande Haroun miste een niet te... missen kans, Lamkel Zé - de gevaarlijkste man bij Antwerp voor rust - kopte centimeters naast de kooi van Didillon. De thuisploeg kreeg dan maar wat hulp: Maehle vloerde na een rommelige fase zijn eigen doelman met het lichaam. 1-1 aan de rust, het ontbrak de eerste 45 minuten toch wat aan peper en zout.

Na de rust was er meer te beleven. Benson mikte vanop zo’n 25 meter te centraal. Bongonda - bezig aan een fraaie match - deed dat fijntjes over en zette Bolat nadien twee keer in de korte hoek aan het werk. Refaelov testte Didillon dan weer met een zweefsprong, terwijl de Franse keeper ook een uitstekende save in huis had op een pegel van Lamkel Zé. Dan was er ook de uitbraak van Ito. De aalvlugge Japanner stormde alleen op Bolat af, na een duwtje van Seck ging hij over Bolat tegen de mat. Ref Boterberg en de VAR wuifden de penaltyclaim weg - Antwerp kwam goed weg.

Met het einde in zicht, ging Antwerp nog op zoek naar de winnende treffer. Buta schoot via de vingertoppen van Didillon voorlangs, invaller Rodrigues kopte via de rug van Uronen naast. Mogelijkheden legio, maar gescoord werd er niet meer: 1-1.

Antwerp blijft op een vierde stek op twaalf punten van leider Club Brugge, Racing Genk verstevigt zijn zesde plek een beetje meer. Het heeft in de strijd om play-off 1 nu vier punten meer dan Zulte Waregem, KV Mechelen en Anderlecht.