Geen voetbal tot 31 juli: huidige voetbalcompetitie zeker afgelopen Redactie

06 mei 2020

13u44 128 Jupiler Pro League Geen prof- of amateursport tot en met 31 juli, dat heeft de Nationale Veiligheidsraad vanochtend beslist. De Jupiler Pro League is daardoor in principe afgelopen. De UEFA had zijn leden gevraagd 3 augustus als deadline te stellen om het voetbalseizoen te beëindigen.



Geen voetbal tot en met 31 juli. Dat is kort gezegd het besluit dat de Nationale Veiligheidsraad deze ochtend heeft genomen omtrent het profvoetbal in ons land. De huidige competitie is dan ook afgelopen. De UEFA had zijn leden gevraagd om 3 augustus als deadline te stellen om het lopende voetbalseizoen te beëindigen. De kans dat de stopgezette Jupiler Pro League dus in twee dagen wordt afgewerkt is onbestaande. De Pro League had eind maart al aangegeven het huidige seizoen te willen stopzetten. Op 15 mei staat een nieuwe Algemene Vergadering gepland, dan wordt wellicht het voorstel vanuit de Raad van Bestuur bekrachtigd.

Wat er na 31 juli moet gebeuren, is nog onduidelijk. De GEES-experten willen eerst het advies van de regio’s verder bestuderen alvorens een beslissing te nemen. De vraag is of een nieuwe competitie dan wél kan beginnen, al dan niet met fans in de tribunes. Ook wat de bekerfinale betreft wordt het een steeds moeilijker verhaal. Een prominent voetbalbestuurder, daarnet aan onze redactie: “Veel geluk om in augustus een burgemeester te vinden die een wedstrijd Club Brugge-Antwerp wil organiseren.”

Vlaamse minister-president Jan Jambon (N-VA) na de persconferentie van de Veiligheidsraad. “Geen sportwedstrijden tot en met 31 juli, die maatregelen moet je ook zo lezen. Dat wil niet zeggen dat ze op 1 augustus weer van start gaan. Dat wil zeggen dat er nog een beslissing volgt of we het stilleggen eventueel nog verlengen na 31 juli.”

“De Ministers van Sport van de drie gemeenschappen hebben zich deze week samengezet met specialisten. Van daaruit zal een beslissing komen om trainingen op te starten en bepaalde competities waar er geen contacten plaatsvinden te hervatten. Dat is in een mooi schema gegoten. Het voorstel van de ministers is dat vanaf 18 mei te versoepelen. Nu is het kijkent wat het advies is van de specialisten en hoe we die twee met elkaar in contact kunnen brengen. Dat zal in een volgende fase gecommuniceerd worden.”

Pro League: “We respecteren de beslissing van de Veiligheidsraad”

De Pro League zelf heeft ondertussen gereageerd op de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. “Het spreekt voor zich dat de Pro League en haar clubs deze beslissing respecteren”, klinkt het in een mededeling. “Het management van de Pro League en de werkgroep die binnen de Pro League werd opgericht om de sportieve en financiële gevolgen van de coronacrisis te bestuderen, nemen de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad mee in hun werkzaamheden. De voorstellen van de werkgroep zullen aan de Pro League clubs voorgelegd worden op de Algemene Vergadering van 15 mei.”

Met het speelverbod tot en met minstens 31 juli is de Pro League nu alvast beter gewapend tegen een eventuele claim van rechtenhouder Telenet om een deel van het tv-geld terug te eisen nu de play-offs niet meer zullen worden afgewerkt. Net als in Nederland en Frankrijk geldt nu immers een situatie van overmacht.

