Geen voetbal tot 31 juli: huidige voetbalcompetitie meteen afgelopen Redactie

06 mei 2020

13u44 128 Jupiler Pro League Nieuwe wending voor de Jupiler Pro League na de Veiligheidsraad deze morgen: geen voetbal tot 31 juli, waardoor de v oetbalcompetitie is afgelopen. Er is nog geen beslissing of er vanaf 1 augustus kan gevoetbald worden met of zonder publiek. Dat nieuws werd aan onze redactie bevestigd door meerdere bronnen.

Geen voetbal tot en met 31 juli. Dat is kort gezegd het besluit dat de Veiligheidsraad deze ochtend heeft genomen omtrent het profvoetbal in ons land. De huidige competitie is dan ook afgelopen. De GEES-experten willen eerst het advies van de regio’s verder bestuderen alvorens een beslissing te nemen wat er na 1 augustus gebeurt. De vraag is of de competitie dan wél kan hervatten, al dan niet met fans in de tribunes.

