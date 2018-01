Geen romantische huwelijksreis, wel een 'eenzame' winterstage: Kotysch neemt het er graag bij Philip Kevers

16u18 0 Borgerhoff Jupiler Pro League Het moet je maar overkomen. Pas getrouwd, en dan meteen al een romantische huwelijksreis moeten inruilen voor een eenzame winterstage. Sascha Kotysch, de Duitse centrale verdediger van STVV , pakt het filosofisch op. “Dat zijn de risico's van het vak zeker", kan er een glimlach van af.

Sascha Kotysch (29) is een zachtaardige jongen, maar ook een (ge)harde voetballer, een prof pur sang. Dat bewijst hij dagelijks op en naast het veld. We hoeven maar terug te gaan naar 27 oktober jl., Toen werd Sascha in Jan Breydel aangetrapt door Wesley en moest hij met een kuitbeenbreuk van het veld. Nog geen twee maanden later staat hij er opnieuw. Hij versierde intussen al een plaats op de bank in de laatste match voor de winterstop tegen Antwerp. En drie dagen later kon hij zonder krukken naar het Truiense stadhuis om er te trouwen met zijn Larissa Smets. Lang nagenieten van het feestje was er echter niet bij. Een romantische huwelijksreis evenmin. Sascha moest immers met STVV mee op oefenkamp naar La Manga. Zaterdagavond arriveerde hij er samen met 25 andere collega's. Vanochtend was het tijdens de eerste training al menens. De kersverse echtgenoot pakt het er allemaal graag bij. “Ik moet toegeven dat het afscheid van Larissa toch een beetje pijn deed”, vertrouwt Kotysch ons toe. “Zeker ook bij haar, ook al is ze iets gewoon. Waar klagen we trouwens over? We wisten dat dit op ons afkwam toen we ons huwelijk planden. Het hoort bij de job toch. En het is toch ook maar een weekje. Eigenlijk zijn we beiden blij dat ik mee kan op winterstage en er weer vol tegenaan kan gaan. Want het zag er met die blessure toch even anders uit. Trouwens een huwelijksreis zat er sowieso nog niet in. Larissa geeft les in een lager schooltje in Borlo bij Gingelom. En vermits de kerstvakantie voorbij is, moet zij morgen ook opnieuw aan de slag. Uitgesteld is trouwens niet afgesteld. Die reis komt er heus nog wel. Volgende winter waarschijnlijk. Waar naartoe weet ik nog niet. Maar het wordt alleszins een warme bestemming.”

Intussen focust Sascha Kotysch zich weer helemaal op zijn job. Tijdens de eerste training op Spaanse bodem toonde hij al de inzet en grinta die hem zo eigen is. Na afloop droop de voldoening en tevredenheid er van af. “Dat gras en die bal heb ik de afgelopen twee maanden toch hard gemist. Stilaan wordt ik weer de oude. Meer nog. Ik denk dat de nieuwe Kotysch beter zal zijn dan de vorige”, klinkt Sascha supergemotiveerd. “Ik kijk echt wel uit naar wat er deze week op ons afkomt. En ik ben niet alleen, denk ik. Deze stage moet ons in staat stellen om de kopjes leeg te maken na die ontgoochelende 7 op 29, de puntjes op de i te zetten en de batterijen op fysisch maar ook op mentaal vlak weer op te laden. Want we willen echt nog wel knallen in die laatste rechte lijn van de competitie. Niet vergeten. We staan nog altijd zesde, he. Het is heus niet zo dat de top zes een obsessie is geworden. Maar nu we daar staan, willen we die plek wel zo lang mogelijk vasthouden. Makkelijk wordt dat niet, maar onmogelijk is het evenmin. We moeten gewoon nog 's een goed reeksje neerzetten zoals in het begin van de competitie. De groep is daartoe in staat. Zeker weten. We gaan alles geven, zodat we onszelf achteraf niks hoeven te verwijten. Dan zien we wel waar het schip strandt. Ook plaats 7,8 of 9 zou op het einde van de rit geen schande zijn, toch? Geef toe, iedereen zou voor de start van het seizoen daarvoor hebben getekend.”