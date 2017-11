Geen Refaelov bij Club voor de topper tegen Anderlecht DMM

Lior Refaelov op training. Nog één keer slapen en dan staat de topper tussen Anderlecht en Club Brugge op het programma. De competitieleider gaat voor het eerst in 26 wedstrijden op zoek naar een zege in het Constant Vanden Stockstadion. Wie daar alvast niet bij zal zijn, is Lior Refaelov.

De Israëliër valt om onbekende redenen naast de selectie van coach Ivan Leko. De terugkeer van Jordy Clasie lijkt de selectie van Refaelov in de weg te staan, al is het in de eerste plaats wachten op een concrete verklaring uit het Club Brugge-kamp.

Dat de 31-jarige spelverdeler niet echt in de plannen Ivan Leko past, is genoegzaam bekend. Refaelov komt amper tot speelminuten en moet de wedstrijd tegen Anderlecht nu zelfs van op de tribune bekijken.

Ontdek de 20 namen die Ivan Leko morgen meeneemt naar Anderlecht... #AndCluhttps://t.co/9rAoRp7Nch pic.twitter.com/UJvFQK2DTr Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link