Geen plaats voor Drazic en Ganvoula op winterstage KV Mechelen

Morgen vertrekt KV Mechelen in alle vroegte naar het Spaanse Lepe om er de laatste 9 wedstrijden degradatievoetbal voor te bereiden. Daarvoor rekent Malinwa niet meer op spitsen Stefan Drazic en Silvère Ganvoula, die terug naar Anderlecht mag. Zo lijkt het zeker dat er een nieuwe diepe spits op komst is. Ook middenvelder Filipovic, nochtans geregeld in de basis, en rechtsachter Rherras, wiens verhaal al een tijdje voorbij leek, stappen niet op het vliegtuig. Kapitein Seth De Witte, geblesseerd aan de kuit, blijft ook in België. Nieuwkomers Ouattara en Tainmont zijn er uiteraard wel bij. Trova Boni, de derde nieuwkomer, sluit mogelijk later aan.

Deze 25 spelers mogen met KV Mechelen mee op stage:

Doelmannen: Coosemans, Moris, De Schoenmaeker

Verdedigers: Paulussen, Van Cleemput, Vitas, Cocalic, Smolders, De Bie, Cobbaut, Tomecak

Middenvelders: Wilms, Bosiers, Matthys, Rits, Schoofs, El Messaoudi, Kawaya, Leal, Claes (en later mogelijk nog Boni)

Aanvallers: Pedersen, Kolovos, Tainmont, Ouattara, Bandé

