Geen goals op Le Canonnier: Anderlecht en Kompany beginnen competitie met 1 op 6 PJC/LPB

04 augustus 2019

19u50 8 Excel Moeskroen MOU MOU 0 einde 0 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Anderlecht kan voorlopig niet winnen onder Kompany. Op Le Canonnier creëerde het wederom te weinig: 0-0 tegen een nochtans matig Moeskroen.

Vincent Kompany kijkt niet naar namen. Thomas Didillon, Sebastiaan Bornauw, Elias Cobbaut, Alexis Saelemaekers en andermaal Sven Kums en Adrien Trebel maakten geen deel uit van de selectie voor Moeskroen. Nieuwkomer Hendrik Van Crombrugge was er wel bij, hij debuteerde in doel. Voorts begonnen Dewaele, Sandler en Kayembe in de basis.

Net zoals tegen Oostende startte paars-wit goed, met veel balbezit, offensieve creativiteit en ook halve kansen. Moeskroen echt in verlegenheid brengen, lukte voor de pauze evenwel maar twee keer. Een eerste keer toen Vlap via een Moeskroen-been naast besloot. De tweede grote mogelijkheid was voor Gerkens: hij zag zijn schot van de lijn geweerd. De intenties van dit Anderlecht zijn absoluut goed - de fans vinden het ook leuk -, alleen brengt het voorlopig weinig gevaar met zich mee. Een werkpunt.

Ook na de rust had Moeskroen weinig moeite om overeind te blijven. Sterker nog: het ging (voorzichtig) op zoek naar de zege - Allagui (ex-RSCA) knalde naast, Dussenne over.

Finaal was het logisch dat de beginstand ook na negentig minuten nog op het bord stond: 0-0. Anderlecht blijft na twee op papier makkelijke wedstrijden zo achter met 1 op 6. In het Astridpark vinden ze die statistiek wellicht irrelevant, maar toch: nú al staat RSCA vijf punten achter op onder meer Club en Standard.