Geen goals in teleurstellende kersttopper, Anderlecht verliest weer terrein op top zes ABD/GVS

27 december 2019

22u22 0 Antwerp ANT ANT 0 einde 0 AND AND Anderlecht Younited Pro league Teleurstellende kersttopper. Antwerp en Anderlecht speelden 0-0 gelijk na een spektakelarme partij. Een uitslag waar paars-wit weinig mee opschiet - het staat weer op zeven punten van de top zes. Antwerp ziet Gent en Charleroi op gelijke hoogte komen.

Verrassing in de basiself van Antwerp. Steven Defour - eindelijk wedstrijdfit bevonden - stond weer aan de aftrap. Zijn eerste speelminuten sinds 6 oktober tegen Standard. Ook Mirallas kreeg het vertrouwen van Bölöni, Benson verdween naar de bank. Vercauteren koos voor dezelfde elf die vorig weekend wonnen van RC Genk.

De Great Old eiste meteen het balbezit op. En ook de eerste dreiging kwam van de thuisploeg. Kana speelde te kort terug op Van Crombrugge. Refaelov kon met de bal aan de haal, maar zijn voorzet was ondermaats. Plots was er aan de overkant een grote kans voor Anderlecht. Vlap knalde vanuit de draai op doel, Bolat bracht redding. Leuke openingsfase op de Bosuil.

Daarna was het offensief te weinig van paars-witte kant. Antwerp nam de bovenhand. Refaelov besloot vanop afstand recht op Van Crombrugge, de kopballen van Mbokani en Arslanagic misten richting. De thuisploeg kon zijn overwicht niet verzilveren en het duel kwam in een dipje terecht. Laag tempo, geen open kansen. Er was een doelpunt nodig om de match open te breken. Maar dat kregen we voor rust niet meer te zien.

In de tweede helft was het wachten tot minuut 63 tot de eerste doelpoging. Een plaatsbal van Roofe werd simpel gekeerd door Bolat. Enkele minuten later kreeg Mbokani de grootste kans van de partij. De Gouden Stier knalde na een slippertje van Kompany centimeters naast. De schwung zat er weer in. Doku vond Bolat op zijn weg, een voorzet van Sambi belandde op de dwarsligger.

In de slotfase kreeg Antwerp nog de grootste kans op de winninggoal. Een gevaarlijk afstandsschot van Buta werd gekeerd door Van Crombrugge. Mbokani kopte nog eens naast. Ook Rodrigues probeerde het met het hoofd, opnieuw stond Van Crombrugge pal.

Gescoord werd er niet meer. Anderlecht verliest weer terrein op de top zes. Het volgt nu op zeven punten van de nummer zes KV Mechelen. Antwerp ziet AA Gent en Charleroi op gelijke hoogte komen.