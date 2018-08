Geen doelpunten op de Freethiel: Rouches botsen op sterke Roef Frank Dekeyser

03 augustus 2018

22u40 0 Jupiler Pro League Geen zes op zes voor Standard. Op de Freethiel botsten de Rouches op doelman Davy Roef - wat een wedstrijd speelde die, zeg.

Summer summer summertime op de Freethiel. Waar de cheerleaders het publiek vooraf en tijdens de rust ouderwets proberen op te zwepen. Het blondje vooraan deed heel erg haar best. Blondes have more fun, wordt gezegd. Zou het?

Daar, in Beveren, ging Standard op zoek naar een zes op zes. Dat was al geleden van het seizoen 2014-2015 onder trainer Guy Luzon - de ietwat gekke Israëliër.

