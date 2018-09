Geen crisis ondanks één op negen, vinden Anderlechtspelers voor onze camera MGA

15 september 2018

Anderlecht zet met de nederlaag in Genk een één op negen neer in de laatste drie wedstrijden. Toch namen de spelers van paars-wit vanavond het woord crisis niet in de mond. "Omdat we wél goed spelen", aldus Knowledge Musona en Pieter Gerkens voor onze camera.