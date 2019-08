Geen beterschap voor Waasland-Beveren na trainerswissel, wel een zware nederlaag tegen Charleroi MVS

31 augustus 2019

22u18 6 Waasland-Beveren WBE WBE 0 einde 4 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Ook Dirk Geeraerd is geen magiër. En Arnauld Mercier weet meteen waar hij aan toe is. Waasland-Beveren speelde zowat haar beste match, maar ’t was ook hun zwaarste nederlaag. Wie zelf kansen bij de vleet mist en er zelf zo makkelijk weggeeft, is kansloos. Auch.

Heymans werd geblokt door Diagne. Dierckx mikte net naast. Emmers trapte net voorlangs. Heymans werd geblokt door Dessoleil. Het had na een halfuur -met de nodige dosis meeval- zomaar 4-0 kunnen staan vanavond op de Freethiel. Helaas. Telkens lag er een been verkeerd, rolde de bal te ver of niet ver genoeg, was er te weinig zuiverheid. Op dat gebied gaf Charleroi een heuse masterclass. Morioka -who else op de Freethiel?-, Bruno, Nicholson met een beauty, Henen via ref en Rezaei: de Zebra’s waren roofdieren vanavond. Elke prooi werd genadeloos afgemaakt.

0-4. En toch. Waasland-Beveren vocht. Na rust waren ook Dierckx, Emmers en Verreth nog superdicht bij een doelpunt. Maar ‘bijna’ won nog nooit. 0-4. 1 op 18. Rode lantaarn. Dan verwacht je na affluiten een striemend fluitconcert, toch? ’t Was heel anders. De -schaars opgekomen- fans bedankten de spelers voor hun inzet. Voor hun karrenvracht kansen. Charleroi was ultra-efficiënt, Waasland-Beveren was, tja, Waasland-Beveren.

Fiorin Durmishaj wordt gehuurd van Olympiakos. Hij scoorde het afgelopen kalenderjaar 11 goals voor Panionios. Aaron Tshibola moet het middenveld zuurstof geven. We hopen dat zij (en de transfers die nog komen?) een schot in de roos zijn. Anders zou dit Waasland-Beveren wel eens een vogel voor de kat kunnen zijn. Met goeie wil alleen red je het duidelijk niet.

