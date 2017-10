Geëmotioneerde Frutos neemt afscheid met zege: Onyekuru bevrijdt Anderlecht Pieter-Jan Calcoen

19u58 0 BELGA 88' Onyekuru kopt de enige goal van de avond op voorzet van Dendoncker binnen. Jupiler Pro League Twee matchen geleid in de competitie, twee gewonnen. Nicolás Frutos draagt de fakkel over aan Hein Vanhaezebrouck met een zege: 1-0-winst van Anderlecht tegen Standard. Meteen na affluiten liet de Argentijn de emoties de vrije loop.

De supporters die de spelersbus van Anderlecht opwachtten met vuurwerk, een mooie tifo in de spionkop en Jan Koller en Youri Tielemans die de fans groetten: het voorspel was veelbelovend. Jammer genoeg was de eerste helft van Anderlecht-Standard geen mooi vervolg. Wat was dat matig, zeg. De beste RSCA-kans viel pas op slag van rust te noteren: Teodorczyk kwam vrij in de zestien maar besloot niet binnen het kader. Voorts was er een verloren gewaaide voorzet van Chipciu, een knal van Kara en een poging van Bokadi. Meer niet. De tweede helft begon met iets meer vuur, met meteen een uitstekende mogelijkheid voor Anderlecht-aanvoerder Hanni. Hij kon vrij uithalen in de grote rechthoek van de Rouches, maar zijn vizier stond niet op scherp - naast. Aan de overzijde stak Standard af en toe de neus aan het venster: Cop schoot over.

Photo News Jan Koller groet voor de aftrap de Anderlecht-fans.

BELGA Ook Hanni kon lang geen lijn in het voetbal van Anderlecht krijgen.

Lees ook Club Brugge wint Slag om Vlaanderen

Anderlecht drong evenwel meer aan, met drie keer Teodorczyk in een hoofdrol. Eerst pareerde Ochoa zijn volley, nadien leek de Pool de doelman te dribbelen, maar die kon alsnog redding brengen. Tot slot speelde Teodorczyk zichzelf vrij, maar weer stond Ochoa in de weg. In het slotkwartier was er vooral holderdeboldervoetbal in het Astridpark, met wat hete standjes in beide doelgebieden. Het was finaal Anderlecht dat het meeste aanspraak kon maken op de overwinning en die ook kreeg. Onyekuru kopte van dichtbij binnen: 1-0. Frutos neemt zo afscheid als T1 met een zege, maar dat neemt niet weg dat Hein Vanhaezebrouck nog veel werk zal hebben.

Photo News

BELGA

Photo News Tielemans nam afscheid van het Anderlecht-publiek en wordt bedankt door voorzitter Roger Vanden Stock.

BELGA

BELGA

Photo News Het kanon van Teo stond opnieuw slecht afgesteld.