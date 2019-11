Gebuisd in eigen huis: KV Mechelen onderuit tegen sterk Zulte Waregem Axel Brisart

21u59 1 KV Mechelen KVM KVM 0 einde 2 ZWA ZWA Zulte Waregem Jupiler Pro League Winnen in eigen huis. Het blijkt een moeilijke opgave voor Malinwa - wie had dat gedacht? Het draaide voor geen meter bij KV Mechelen, dat met 0-2-verloor van een sterk Zulte Waregem.

Dury verraste. Marcq kwam in de ploeg. Voor het eerst dit seizoen in de basiself - we waren bijna vergeten dat hij bij Zulte speelt. De Franse middenvelder moest samen met Seck het slot op de deur houden voor de verdediging. Dat ging aanvankelijk moeizaam, de eerste kansen waren voor de thuisploeg. De Camargo zette Vanzeir met een listig steekballetje alleen voor Bossut, maar de huurling van RC Genk twijfelde te veel en besloot naast - ‘t is geen killer. Enkele minuten later kopte Van Damme net naast.

Malinwa duwde door, maar het eerste doelpunt van de partij viel aan de overkant. Bjordal werkte een voorzet van Bruno enig mooi met een hakje voorbij Thoelen. Het feestje ging echter niet door: de VAR had terecht hands gezien van diezelde Bjordal. Opdoffer voor Essevee? Nee, hoor. Zulte nam het commando over. We kregen een mooi schouwstuk Achter de Kazerne. Seck en Bruno dwongen kansen af. Aan de overkant reageerde Bossut telkens alert op pogingen van Vanzeir en De Camargo.

Op slag van rust kwam een goed Essevee op voorsprong. Mensah, die nochtans heel de eerste helft abominabele voorzetten en hoekschoppen trapte, bracht de bal nu wel goed voor doel. Bruno dook op in de rug van Corryn en tikte aan de tweede paal binnen: 0-1. Verdiende voorsprong. KV Mechelen moest uit een ander vaatje tappen als het de scheve situatie na de rust wilde rechtzetten.

Viking

Tijd voor de Viking, dacht Vrancken. Gustav Engvall maakte, begeleid onder een luid applaus, zijn rentree na drie maanden van blessureleed. “Hij is nog lang niet op topniveau”, vertelde Vrancken nog op zijn persbabbel. Dat kon de Zweed ook maar moeilijk verbergen. Gretig, maar te onzuiver en geforceerd. Te vaak net niet. En dat gold voor heel de Mechelse ploeg. Het draaide voor geen meter. Aanvoerder Kaya voelde dat het niet goed zat en vuurde zijn teammaats aan. Fel gesticulerend. ‘Allez les gars!’. Maar Zulte bleef baas, Bruno en Govea deed de Mechelse defensie wankelen. Maar de grootste kans was nog voor Engvall. Na geklungel van Pletinckx kwam Engvall alleen voor Bossut, maar hij besloot op de paal. Zoals we hierboven al schreven: ‘t was een terugkeer in mineur voor de Zweed. Pijnlijke avond voor Malinwa. En dat werd het zeker toen Larin de 0-2 in de slotminuut binnen tikte. KV Mechelen is dan toch niet dé thuisploeg bij uitstek in 1A. Dit seizoen 11 op 24 in eigen huis. Een onvoldoende. Zulte Waregem daarentegen knoopt weer aan met de zege en komt tot op twee punten van Malinwa.