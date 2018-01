Ganvoula: van tribuneklant bij KV Mechelen naar basispion bij Anderlecht PJC/FDZ

23 januari 2018

07u00 0 Jupiler Pro League ‘t Is paradoxaal. Mede door zijn slechte prestaties bij KV Mechelen heeft Silvère Ganvoula (21) wat hij wil: een basisplek bij Anderlecht. Een achtergrondverhaal.

Een doodgeboren kind: dat was de uitleenbeurt van één seizoen van Silvère Ganvoula aan KV Mechelen. Als de spits inspraak had gehad, was hij nooit vertrokken bij de landskampioen.

Alleen zag Anderlecht dat anders. Toenmalig coach René Weiler was weliswaar gecharmeerd door het profiel van Ganvoula - hij combineert een sterk lichaam met snelheid en degelijke voeten -, maar achtte hem tactisch te ongeschoold om een meerwaarde te zijn. In het belang van de speler vond paars-wit een vertrek de beste optie: het wilde zijn evolutie niet afremmen.

Tegen zijn zin tekende Ganvoula zo Achter de Kazerne. "Maar Silvère gaf meteen een gelaten indruk", aldus Rik Vande Velde, sportief directeur bij KV Mechelen. "Mentaal was hij niet klaar. Hij was afwezig, integreerde zich niet - hij had amper contact met zijn ploegmaats - en ging niet voluit op training. Ik heb meermaals met hem gesproken, maar als het in het kopje niet goed zit..."

Hij was afwezig, integreerde zich niet - hij had amper contact met zijn ploegmaats - en ging niet voluit op training Rik Vande Velde, sportief directeur bij KV Mechelen

Vandaar ook dat KV Mechelen oordeelde dat het beter was om het huurcontract voortijdig te verscheuren - aan een ongemotiveerde loebas had het niks. Die beslissing was een godsgeschenk voor Ganvoula zelf. Eindelijk weg op de plek waar hij niet wilde belanden en terug naar Anderlecht, waar hij verplicht moest blijven omdat hij dit seizoen al voor twee clubs gespeeld had.

Het werd zondag zowaar nóg mooier, toen Hein Vanhaezebrouck Ganvoula in de basis dropte op Genk. Enerzijds omdat er niks beters beschikbaar is, anderzijds om een signaal naar zijn bestuur uit te zenden: ‘Ik heb een nieuwe spits nodig.’ Tot dan mag Ganvoula zich bewijzen. Een scenario waar hij altijd op gehoopt heeft. Eind goed, al goed. Behalve dan voor RSCA voorlopig.