Gano eist strafschop op en mist: "Hij stond niet op het lijstje" Tomas Taecke

Gano en Zivkovic hadden allebei kansen om voor de 1-2 te zorgen. Jupiler Pro League KV Oostende heeft vanavond twee dure punten achtergelaten in Charleroi. De kustploeg kreeg zelfs een strafschop, die door een zelfzuchtige Zinho Gano op Charleroi-doelman Penneteau getrapt werd: "We zullen dit intern bespreken".

Net nu Zinho Gano zich aan de hand van een goeie bekermatch opnieuw in de gratie van Adnan Custovic had gespeeld, heeft de aanvaller zich wederom negatief laten opmerken. De spits griste de bal uit de handen van aanvoerder Siani toen die de door Verboomen toegekende strafschop wou nemen. Gano trapte vol op Penneteau en was zo de pineut: “Ik heb niet goed gezien wat er allemaal gebeurd is”, aldus Custovic na de match. Wie er aangeduid is om te trappen? (lacht) Ik weet wie er op mijn lijstje staat en wie er moest trappen. Neen, Zinho was er niet bij (grijnst). We zullen dit intern bespreken”.

Toegegeven was Gano niet de enige die Oostende naar de overwinning had kunnen trappen. Zivkovic miste tot twee keer toe oog in oog met Penneteau en ook Bjelica liet een wenkende kans onbenut. Lombaerts nam de aanvaller dan ook in bescherming: “Iedereen pikt graag zijn doelpuntje mee. En dat geldt al zeker voor een spits. Er zal wel nog over gesproken worden, maar ook dit hoort bij het voetbal. Het is het mooie en het lelijke aan de sport”.

Siani en Gano hadden gisteren na de wedstrijd alvast voldoende tijd om het incident uit te praten. Beiden moesten naar de dopingcontrole en konden niet meteen doen wat er van hen verlangd werd, namelijk een plasje maken.