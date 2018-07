Gano: "Clement speelde belangrijke rol in mijn keuze voor Genk" Kjell Doms

03 juli 2018

Zinho Gano (24) is zopas officieel voorgesteld als nieuwkomer bij Racing Genk. In het Nederlandse Horst, waar Racing Genk deze week op oefenstage is, heeft hij er zijn eerste training in het Genkse shirt opzitten. "Ik ben blij dat ik hier ben", zei Gano tijdens een persconferentie geflankeerd door de drie andere Genkse inkomende transfers. "Ik ben er zeker van dit ik de juiste keuze heb gemaakt. Racing Genk is de ideale club om mijn carrière verder te zetten." Genk dus en niet Standard. Gano leek op weg naar Sclessin, maar kiest dus toch voor een avontuur in Limburg. "De afgelopen dagen zijn heel hectisch geweest, maar Standard is voor mij een afgesloten hoofdstuk. Het heeft geen zin om daarover te praten, ik focus mij op de toekomst en die ligt hier bij Racing Genk." Racing Genk ziet in Gano de ideale aanvulling van hun spitsenprofiel. Hij moet de targetspits worden waar Genk zo op zoek naar was. "Ik weet wat van mij verwacht wordt en ik ben blij dat ik opnieuw met Philippe Clement kan samenwerken. Eerder was dat al het geval bij de beloften van Club Brugge en vorig seizoen ook twee maanden bij Waasland-Beveren. Hij heeft zeker een belangrijke rol gespeeld in mijn keuze."