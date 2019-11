Gano bezorgt Antwerp in minuut 94 nog een punt tegen Gent, dat thuis z’n maximum kwijt is YP/RN

24 november 2019

16u15 0 KAA Gent GNT GNT 1 einde 1 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League AA Gent leek lang op weg naar revanche tegen Antwerp, maar in blessuretijd slikten de Buffalo’s alsnog een vermijdbare tegengoal. Gent is zijn maximum thuis kwijt.

Wat een verschil met drie dagen geleden, toen AA Gent op de Bosuil – op de slotfase na – achter de feiten aanliep. Alles wat de Buffalo’s toen nalieten, deden ze nu wel: ze wonnen de meeste duels en waren veelal als eerste bij de tweede bal. Jess Thorup had met Mohammadi voor Asare slechts één wissel doorgevoerd, maar als team speelde Gent een stuk hoger dan donderdag op de Bosuil.

Het gevolg: veel Gentse druk vooruit, met een Mohammadi die ook nog eens goed de ruimte benutte. De Gentse ruit op het middenveld ging veel meer dan donderdag open in balbezit, waardoor Antwerp met dezelfde veldbezetting in de problemen kwam. Laszlo Bölöni had Lamkel Zé in de ploeg gebracht voor Miyoshi, maar de Kameroener vond niet meteen zijn draai in de rug van Mbokani. Bölöni wisselde hem al vrij snel van positie met Rodrigues, maar keerde daarna toch weer terug naar zijn basisopstelling.

AA Gent was intussen verdiend op voorsprong geklommen. Odjidja vond op links de opening bij David, Depoitre stapte slim over de voorzet van de Canadees en Yaremchuk legde zijn negende van het seizoen in de verste hoek. Knappe goal van AA Gent, dat voor de rust nog een drietal goeie kansen afdwong. Bolat haalde in extremis een poging van David uit de hoek, David knalde op aangeven van een goeie Yaremchuk van dichtbij over en zowel David als Ngadeu konden een voorzet van Mohammadi net niet intikken.

Antwerp zette daar voor de rust weinig tegenover. Een kopbal van Arslanagic ging voorlangs, maar verder kon de ‘Great Old’ niet dreigen. Mbokani zocht een paar keer goed de ruimte, maar tot zijn frustratie kreeg hij de bal nooit op het goeie moment. In de luchtduels moest ‘Dieu’ het veelal afleggen tegen Plastun. Kort na de rust kreeg Buta de vrijheid om aan te leggen, maar Kaminski stond pal. Ook Mbokani kreeg een kans toen Lustig zwak ontzette, maar zijn schot ging hoog over het doel van Kaminski.

AA Gent bleef het spelbeeld wel domineren. David mikte een goeie mogelijkheid nipt naast het doel van Bolat. De laatste 20 minuten kwam Antwerp beter in de wedstrijd. In blessuretijd leidde dat nog tot de gelijkmaker, toen Gano profiteerde van een foutje in de Gentse defensie.