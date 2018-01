Gabulov: de GVR van FCB: "Club Brugge is een profclub in elk detail" Wouter Devynck

25 januari 2018

08u10 1 Jupiler Pro League In afwachting van Kenneth Vermeer is het voorlopig nog Vladimir Gabulov (34) die de plak zwaait in het Brugse doel. Imposante verschijning, intrigerende figuur. "Ik hoop dat mijn norse uiterlijk mij helpt goed te presteren." De GVR van FCB.

"Het was altijd al mijn wens om eens in een ander kampioenschap aan te treden, mijn carrière zou niet compleet zijn zonder." En zo komt een 34-jarige Rus, die nog nooit buiten Rusland gevoetbald heeft, opeens in Brugge terecht. "En ik moet zeggen: ik geniet van elke minuut." Gabulov - Vladi voor de vrienden - meent het ook als hij het zegt. Dat leiden we toch af uit zijn gelaatsuitdrukking, want voor het interview is er een tolk nodig. Zijn Engels is nog te gebrekkig.

Maar wel goed genoeg om het woord WK uit te spreken. Dat gaat straks door in zijn thuisland. "Heel ons land gelooft in een wonder, klein of groot. En ik zou heel gelukkig zijn als ik daarvan deel kan uitmaken. Op het veld, maar evengoed op de bank. Op dat niveau is het belangrijk dat je als één team speelt." Een beetje zoals op het EK in 2008 toen Rusland verrassend de halve finale haalde. Met een zekere Gabulov op de bank. Beloning voor zijn glansprestatie in de beslissende EK-kwalificatie-interland tegen Engeland (2-1-zege). "Dat zijn momenten die me altijd zullen bijblijven, ook al was het jammer dat ik op het EK niet kon spelen. Ik heb nu zelfs nog meer ambitie dan vroeger."

