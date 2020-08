G5-ploegen willen op termijn meer beloftenploegen in 1B KDZ/RN

07 augustus 2020

16u22 42 Pro League De G5-clubs werken aan een gezamenlijk statement waarin gepleit wordt om vanaf volgend seizoen meerdere beloftenploegen in 1B te integreren. Er is de voorbije dagen duchtig gediscussieerd over de toetreding van de toetreding van de Brugse U23 tot 1B.

Om een competitie met 8 te organiseren in 1B besliste de Pro League vorige week om één U23 ploeg te laten toetreden en dat wordt Club Brugge. Andere G5-clubs zijn al langer voorstander van het integreren van beloftenploegen in 1B. Als parameters gebruikte de Pro League de kampioen van vorig seizoen bij de beloften, Club Brugge. En de algemene quotering van de jeugdopleidingen die elke profclub elk seizoen krijgt van de KBVB. Daarin haalde Club Brugge het net van Racing Genk.

De andere topclubs in België zien daarin een duidelijk concurrentievoordeel voor Club Brugge. Het sneller ontwikkelen van de eigen jeugd en het makkelijker aantrekken van jonge talenten worden als voornaamste redenen opgeworpen. Voor de duidelijkheid, de andere Belgische topclubs willen niet verhinderen dat de Brugse U23 dit seizoen in 1B mogen spelen, maar onder meer Anderlecht, Racing Genk en AA Gent willen wel dat er duidelijke krijtlijnen worden uitgetekend die ervoor zorgen dat er op termijn meer beloftenploegen kunnen worden geïntegreerd in de tweede klasse. (KDZ/RN)

