FT België: Zweedse linksachter transfervrij naar Anderlecht? - Zulte Waregem wil Harbaoui - Nog 4 kandidaten om Clement op te volgen

Zulte Waregem wil Harbaoui

Na AA Gent-middenvelder Damien Marcq is er nog een target van Zulte Waregem uitgelekt. Het gaat om Anderlecht-spits Hamdi Harbaoui (32). De Tunesiër zit aan amper drie competitiegoals bij RSCA en mag beschikken. Essevee, dat offensieve versterking zoekt in de strijd tegen de degradatie, wil Harbaoui graag definitief aantrekken. Van een akkoord is nog geen sprake. (PJC)

Wenstransfer Anderlecht krijgt vorm

Positief nieuws voor Anderlecht vanuit Griekenland, want Niklas Hult (27) heeft gevraagd om zijn contract bij Panathinaikos te verbreken. De Griekse topclub heeft financiële problemen en betaalt zijn spelers niet zoals het hoort, wat maakt dat Hult liever andere oorden opzoekt. De Zweedse linksachter is deze winter één van de targets van paars-wit, dat dus mogelijk kan profiteren. Ook PAOK en Turkse eersteklassers tonen interesse. (FDZ/PJC)

Nog vier kandidaten op Freethiel

Een goeie week na het plotse vertrek van Philippe Clement naar RC Genk, krijgt de zoektocht van Waasland-Beveren naar een nieuwe T1 vorm. De eerste gespreksronde is achter de rug, Waasland-Beveren houdt na gisteren nog vier kandidaat-trainers over. Met hen wordt de komende dagen opnieuw rond de tafel gezeten. Op 5 januari, als de trainingen op de Freethiel hervatten, wil de club haar nieuwe trainer voorstellen.

Een nieuwe nieuwe (hybride) grasmat wordt aangelegd. (MVS)

Sá Pinto wil versterking

Ricardo Sá Pinto hoopt dat Standard de nodige transfers doet tijdens de winterstop. "Ik heb om versterking gevraagd", aldus de Portugees. "De voorzitter en Olivier Renard zijn daarvan op de hoogte. We hebben meer opties nodig in het team." (FDZ)

Hartslagproblemen De Norre

Sascha Kotysch bleef op de bank bij STVV, maar slaagde er toch in om een gele kaart te pakken wegens protest. Het is meteen ook zijn vijfde. Daardoor mist hij de volgende match op Waasland-Beveren. Casper De Norre heeft last van hartslagproblemen en zat preventief niet in de selectie. De clubdokter wilde geen risico lopen en wil eerst alle uitslagen van de onderzoeken kennen. (FKS)

4 op 39: alleen Benevento doet slechter

4 op 39: dat is de balans van Zulte Waregem. Zelfs op wereldniveau is er slechts één team te vinden dat nog dramatischer scoort. De trieste eer gaat naar het Italiaanse Benevento, dat in zijn laatste dertien Serie A-duels maar één punt pakte. Het Turkse Karabükspor zit net als Essevee aan vier punten in dertien wedstrijden. Voorts doet letterlijk élke club beter - veelzeggend.

Desondanks is er niemand aan de Gaverbeek die coach Francky Dury in vraag durft te stellen. "Want het probleem ligt niet bij hem", zegt CEO Eddy Cordier. "Binnen de Raad van Bestuur of bij de sponsors is er nog op geen enkel moment geopperd om Francky te slachtofferen. Tuurlijk maakte de trainer ook fouten, maar dat deed iedereen. We moeten nu oplossingen zoeken."

Voor Cordier is het antwoord simpel: "We hebben vers bloed nodig. Kijk, we hebben de huidige spelersgroep lang gesteund. Dat deden we omdat er kwaliteit aanwezig is, maar intussen is het duidelijk dat we met deze - misschien wel te jonge - kern de ommekeer niet zullen inluiden. Ik hoop dat we nog voor de stage een paar direct inzetbare aanwinsten kunnen voorstellen."

De bedoeling is om jongens aan te trekken die de Belgische competitie kennen. "Want we hebben geen tijd te verliezen", benadrukt Cordier. "Maturiteit en ervaring zijn belangrijke vereisten voor onze nieuwkomers, opdat we snel weg zijn uit de degradatiezone. We moeten realistisch zijn: niet zakken moet nu ons doel zijn. Met voor alle duidelijkheid Francky Dury als coach." (PJC)

