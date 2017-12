FT België: Zwakste Europese seizoen in 18 jaar, maar voorlopig geen gevolgen voor Belgische clubs De voetbalredactie

Bondsparket in beroep tegen straf Sá Pinto én Malinovskyi

Drukke dag voor de Geschillencommissie Hoger Beroep. Vier dossiers worden vandaag in beroep behandeld. Waaronder het dossier van Standard-trainer Sá Pinto die voor twee weken geschorst werd. Niet alleen de Rouches, maar ook het Bondsparket - dat de straf te licht vindt - gaan in beroep tegen de uitspraak. De Portugees zal zich in principe persoonlijk komen verdedigen. Bij Genk heerste dan weer consternatie nadat het Bondsparket ook in beroep ging tegen de vrijspraak van Ruslan Malinovskyi. Vanmiddag om 14 uur worden ook nog de zaken van Enoh (Lokeren) en El Messaoudi (KV Mechelen) behandeld.

Photo News Sá Pinto.

Zwakste Europese seizoen in 18 jaar, maar geen paniek

Het zwakste Europese seizoen sinds 1999-2000 lijkt voorlopig geen gevolgen te hebben voor de Belgische clubs. Anderlecht, Club Brugge, AA Gent, KV Oostende en Zulte Waregem konden slechts 2,4 punten voor de coëfficiënt verzamelen. Daarmee blijft België voorlopig op de negende plaats. Voor volgend seizoen ligt de verdeling van de Europese plaatsen al vast. Maar voor 2019-2020 kan een daling naar de tiende plaats betekenen dat de tweede in de Jupiler Pro League een extra Champions League-voorronde moet spelen. Het tiende land op de Europese ranking, Turkije, volgt op 2,7 punten. De Turken halen ons in als ze dit seizoen nog 7 Europese zeges boeken. Dat lijkt echter quasi onmogelijk, ook al gaat Besiktas als groepswinnaar door naar de 1/8ste finales van de Champions League.

Maar de komende jaren zullen de Belgische clubs wel beter moeten presteren om dit ondermaatse seizoen te compenseren. De 2,4 punten voor de coëfficiënt zijn de laagste score sinds het seizoen 1995-'96. Hierdoor staat ons land pas 33ste op 55 Europese landen, achter landen als Moldavië, Albanië en Macedonië. Sinds de invoering van de ranking in 1959 eindigde België nooit lager.

Photonews Zulte Waregem won gisteren zijn laatste Europa League-duel tegen Lazio.

