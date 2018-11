FT België. “Wrevel tussen Coucke en Vanhaezebrouck neemt toe” - Danjuma krijgt voetbrace - Brys, Clement en Leko maken kans op Trofee Raymond Goethals De voetbalredactie

16 november 2018



Marc Brys, Philippe Clement en Ivan Leko maken kans op Trofee Raymond Goethals

Marc Brys (STVV), Philippe Clement (KRC Genk) en Ivan Leko (Club Brugge) zijn de drie genomineerden voor de Trofee Raymond Goethals 2018. In de eerste stemronde kreeg dit trio de meeste stemmen. Felice Mazzu (Sporting Charleroi), de winnaar van vorig jaar, en nationaal beloftencoach Johan Walem maken de top vijf vol.

De jury bekroont met de onderscheiding de Belgische trainer (of coach met dubbele nationaliteit zoals Leko) die het voorbije jaar het best beantwoordde aan de figuur van Raymond Goethals, zijn wijze van werken en gedrevenheid.

De Trofee Raymond Goethals wordt sinds 2011 jaarlijks uitgereikt. De jury is samengesteld uit onder meer ex-bondscoaches en andere invloedrijke figuren uit de Belgische voetbalwereld. Eric Gerets (toenmalig bondscoach van Marokko) was de eerste laureaat. Daarna wonnen Peter Maes (Lokeren), Francky Dury (Zulte Waregem), Marc Wilmots (Rode Duivels), Hein Vanhaezebrouck (AA Gent), Michel Preud’homme (Club Brugge) en Mazzu. De prijs wordt op maandag 3 december uitgereikt in het stadion van RWDM.

“Wrevel tussen voorzitter en technische staf bij Anderlecht neemt toe”

Zelfs tijdens de interlandbreak blijft Anderlecht onrustig. Marc Coucke gaf spits Nany Dimata op eigen houtje vakantie, waarna Hein Vanhaezebrouck uit onvrede de training van woensdag en gisteren afgelaste. Vanhaezebrouck was immers niet op de hoogte van de afwezigheid van zijn aanvaller, Dimata werd op de club verwacht om er te revalideren. Door de beslissing van Hein zal Anderlecht tot en met zondag niet meer trainen, aangezien de spelers op vrijdag en in het weekend sowieso al vrijaf hadden. “De wrevel tussen voorzitter en technische staf neemt toe”, klinkt het uit welingelichte bron. Het is een publiek geheim dat Coucke zich met het sportieve beleid durft te moeien - zo gaf hij bij KV Oostende meermaals aan welke spelers hij liefst opgesteld zou zien - maar het is een inmenging die Vanhaezebrouck allerminst apprecieert. (PJC/MJR)

Brace voor Danjuma

Alles wijst erop dat Club Brugge het nog een poosje zonder Arnaut Danjuma moet stellen. De vleugelspits stond vorige week dicht bij zijn terugkeer, maar viel net voor de trip naar Charleroi opnieuw uit met last aan zijn enkel. Club evalueert zijn situatie van dag tot dag, maar de voetbrace die de Oranje-international moet dragen, doet alvast niet vermoeden dat hij volgende vrijdag tegen Zulte Waregem zijn rentree zal vieren. Voorts is Luan Peres wel hersteld van zijn blessure. De Braziliaan trainde gisteren mee. Vormer en Poulain bleven opnieuw uit voorzorg binnen. (TTV)

Waasland-Beveren verliest oefenpartij tegen Utrecht met 6-0

Waasland-Beveren hoopt tegen maandag ten laatste een nieuwe trainer te kunnen voorstellen. Salquist (polsbreuk) werd geopereerd. Hij zal snel kunnen hervatten met een brace. Waasland-Beveren verloor een oefenpartij van Utrecht met 6-0. Vukotic maakte een owngoal en veroorzaakte twee strafschoppen. (MVS)

Gent wint oefenpot tegen STVV

AA Gent oefende achter gesloten deuren tegen STVV en won met 1-0 na een goal van Awoniyi. De Buffalo’s konden nog geen beroep doen op Odjidja, die herstelt van een knieblessure. Hij traint wel, maar is nog niet wedstrijdfit. (RN)