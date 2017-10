FT België: Weiler past voor Oostenrijk 07u19 1 photo_news Jupiler Pro League Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Weiler weigert Oostenrijk

René Weiler wordt niet de nieuwe bondscoach van Oostenrijk. De voetbalbond had hem de voorbije week wel via de officiële weg benaderd. Na enkele dagen bedenktijd besloot de ex-coach van Anderlecht dat het op zijn 44ste nog te vroeg is om aan de slag te gaan als coach van een nationale ploeg. Hij gaat op zoek naar een nieuwe job als trainer van een club, liefst in de Duitse Bundesliga. (NVK)