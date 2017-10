FT België: Weiler past voor Oostenrijk, jeugdopleidingen Standard en Anderlecht scoren goed 07u19 1 photo_news Jupiler Pro League Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Jeugdopleidingen Anderlecht en Standard scoren goed in CIES-studie

Het Internationaal Centrum voor Sportstudies CIES ging na welke clubs het meeste voetballers aanleveren in de Europese competities. Op de ranglijst die dat opleverde staan Anderlecht en Standard op een 23e plaats. Beide Belgische clubs hadden op 1 oktober 2017 36 jeugdproducten actief in de Europese eerste divisies. Racing Genk staat met 29 spelers 39e op het lijstje.



De eerste plaats wordt met 71 spelers ingenomen door Ajax Amsterdam, gevolgd door Dinamo Zagreb (67) en Partizan Belgrado (61). Real Madrid (58) is vierde, Sporting Lissabon en Shakhtar Donetsk (55) staan op een gedeelde vijfde plaats.



Als alleen de vijf grootste competies in acht genomen worden, gaat Real ruim aan de leiding. "De Koninklijke" stalde 41 jeugdproducten in de eerste afdelingen van Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje, waarvan acht bij het eigen eerste elftal. Barcelona en Lyon volgen met respectievelijk 34 en 31 jeugdspelers. Ajax is met 15 spelers 30e en van de Belgische clubs is in deze lijst geen spoor meer.



Een voetballer is voor het CIES (en voor de UEFA) een jeugdproduct van een club als hij er tussen zijn 15e en 21e minstens drie jaar verbleef.

CIES: the clubs that have trained the most footballers present on the 1st of October 2017 in 31 top division European leagues. pic.twitter.com/vWYgS5aUlK Kristof Terreur ¿¿(@ HLNinEngeland) link

Club Brugge en stad Brugge willen slachtoffers rellen helpen

Als het van de stad Brugge afhangt dan wordt het schadefonds dat opgericht werd naar aanleiding van Euro 2000 aangeboord om de schade van de baldadigheden zondagavond te herstellen. Dat meldt OCMW-voorzitter Dirk De fauw (CD&V), daags na de voetbalrellen in Sint-Andries. Ook Club Brugge roept zijn supporters op om de beschadigde wagen van een rolstoelgebruiker te herstellen.



"Het schadefonds dat naar aanleiding van Euro 2000 samen met de voetbalclubs is opgericht en die de voorbije jaren weinig of niet werd aangesproken, kan hiervoor ingezet worden. De pot zal ondertussen al goed gevuld zijn", meent Dirk De fauw. "Waar nodig moeten de modaliteiten van het reglement geactualiseerd worden. Ik zal er dan ook op aandringen dat zowel de stad Brugge als Club Brugge in deze de geleden schade aan de bewoners voorschiet of waar mogelijk volledig vergoedt. Dit in afwachting van de verdere afhandeling door verzekering en gerecht."



Bij de slachtoffers was ook Peter Depover, een schoenmaker uit Sint-Andries die als rolstoelgebruiker een aangepaste wagen heeft. De wagen liep zware schade op. "Samen met de Clubfans zet Club een crowdfunding op om Peter een hart onder de riem te steken", meldt Club Brugge. "Ook al waren de schuldigen geen Clubfans, ik heb onmiddellijk steun gevoeld vanuit de Clubfamilie. Ik zal mijn zaak kunnen verderzetten en mobiel kunnen blijven, misschien wel in een blauw en zwart busje", aldus Depover.

Clubfans, toon jullie hart: Help Peter Depoverhttps://t.co/cPHWRUtw2i pic.twitter.com/il33gdXLQq Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Anderlecht krijgt boete voor vuurwerk in Allianz Arena

De Europese voetbalbond UEFA legt RSC Anderlecht een boete van 7.000 euro op naar aanleiding van vuurwerk dat werd aangestoken in de Allianz Arena van Bayern München op de eerste speeldag van de Champions League. Vlak voor de aftrap van de eerste Champions Leaguewedstrijd van het seizoen voor de kampioen staken de paars-witte supporters vuurwerk af in het bezoekersvak. De club laat op zijn website weten "akte te nemen" van de boete.



Anderlecht verloor op 12 september met 3-0 van Bayern nadat Sven Kums al vroeg met een rode kaart van het veld moest.

Weiler weigert Oostenrijk

René Weiler wordt niet de nieuwe bondscoach van Oostenrijk. De voetbalbond had hem de voorbije week wel via de officiële weg benaderd. Na enkele dagen bedenktijd besloot de ex-coach van Anderlecht dat het op zijn 44ste nog te vroeg is om aan de slag te gaan als coach van een nationale ploeg. Hij gaat op zoek naar een nieuwe job als trainer van een club, liefst in de Duitse Bundesliga. (NVK)

Geen gerechtelijke arrestaties na voetbalrellen in Brugge

In de zaak van de rellen na de voetbalwedstrijd Club Brugge-Antwerp zijn nog geen verdachten gerechtelijk gearresteerd. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Gisteren werden wel 120 mensen bestuurlijk aangehouden.



Tijdens de risicowedstrijd bleef alles in het stadion relatief rustig. Na de match gingen hooligans voor een café in Sint-Andries Brugge alsnog met elkaar op de vuist. Bij de feiten waren de harde kernen van de Nederlandse clubs ADO Den Haag en Willem II uit Tilburg betrokken. Hun hooligans zijn 'bevriend' met de supporters van respectievelijk Club Brugge en Antwerp.



Een commissaris van de Federale Gerechtelijke Politie raakte tijdens de rellen zwaargewond. Het slachtoffer kreeg een baksteen in het gezicht. Daardoor liep hij een kaakbeenbreuk en schade aan zijn gebit op. Het onderzoek spitst zich nu toe op de camerabeelden van het incident. Op die manier willen politie en parket de verantwoordelijken voor het voetbalgeweld identificeren. Momenteel is echter nog niemand gerechtelijk gearresteerd.