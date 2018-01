FT België: Vete Dender-fans met eigen bestuur: “Lafste wat je kunt doen” De voetbalredactie

20u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Vete Dender-fans met eigen bestuur: “Lafste wat je kunt doen”

De supporters van amateurclub Dender zijn niet happy. De club staat namelijk voor de derby tegen rivaal Eendracht Aalst de sfeertribune af aan de bezoekende fans. Op 28 januari wordt de partij afgewerkt.

“Als sfeergroep betreuren we het ten eerste enorm dat er geen enkel, maar dan ook geen enkel, overleg geweest is met supportersclubs of vertegenwoordiging van de FC-fans de afgelopen weken. Deze beslissing is een eenzijdige beslissing van het politiekorps, met aan het hoofd de burgemeester, ondersteunt door het bestuur van onze club. Ten tweede is de communicatie naar de fans nog al zeer ongelukkig verlopen”, klinkt het in een bericht.

“En dat is zowat het lafste wat men de afgelopen jaren ooit in het voetbal heeft gezien als het aankomt op omgaan met je eigen fans. Men heeft ons bewust niet ingelicht op voorhand, zodat er geen actie kon ondernomen worden en gewacht tot de start van de voorverkoop”, luidt het bij de Dender-fans. “Spijtig genoeg moeten we hierdoor de spelers en de staff in de steek laten. We hopen dat zij toch de strijd kunnen aangaan. Ze hebben alvast bewezen dat derby's op verplaatsing hun goed liggen. Het zal een derby zonder ons en zonder sfeeractie. En we hopen dat velen ons voorbeeld zullen volgen. Dit bestuur, zowel op club als op gemeentelijk niveau, is zijn inwoners niet waard. Ze hebben ze flagrant in de steek gelaten en op een achterbakse manier buitenspel gezet.”

repro CVHN

Geen operatie voor Mitrovic, wel voor jonge Horemans

Stefan Mitrovic (27) kreeg positief nieuws van de medische staf van AA Gent. De Serviër mocht dinsdagochtend beginnen met de revalidatie, die hij de volgende dagen zowel binnen als buiten zal verderzetten. Wekelijks zal er een klinische en radiologische evaluatie volgen van zijn enkel. Mitrovic kampt al van voor Nieuwjaar met problemen aan de enkel en zag daardoor een transfer naar Saint-Etienne de mist ingaan. Even werd gevreesd dat Mitrovic geopereerd zou moeten worden, met een onbeschikbaarheid van zes maanden tot gevolg. Een horrorscenario, want daardoor zou Mitrovic niet alleen de rest van het seizoen, maar ook het komende WK met Servië de mist zien ingaan. Voorlopig is dat scenario afgewend.

BELGA Stefan Mitrovic.

Minder goed nieuws is er voor Siebe Horemans. De 19-jarige verdediger liep vorige week op trainingskamp in Spanje een knieblessure op in de oefenwedstrijd tegen Union Berlin. Onderzoek wees uit dat een operatie aan de voorste kruisband zich opdringt, met een onbeschikbaarheid van zes maanden tot gevolg. De blessure van Horemans is niet alleen sportief een streep door de rekening. Als bankzitter hielp hij AA Gent voor Nieuwjaar vaak aan het vereiste aantal Belgen op het wedstrijdblad. Na Moses Simon – sinds deze maand voetbalbelg – is hij al de tweede speler met dat statuut die uitvalt. Gent zal de volgende weken moeten puzzelen om voldoende voetbalbelgen op het scheidsrechtersblad te krijgen. (RN)

BELGA Siebe Horemans.

Genk vanavond voor moeilijke opdracht

Van de voorbije acht competitieduels kon Racing Genk er maar één winnen op het veld van KV Oostende. In het seizoen 2004-2005 werd het 1-3. Sinds KVO in 2013 terugkeerde op het hoogste niveau, verloor Genk er vier van de vijf duels, twee jaar geleden werd het zelfs 6-0. (KDZ/JSe)

Photo News