FT België. Union zet tweede periode in met zege bij OHL - Makelaars niet welkom op Pro League-overleg De voetbalredactie

16 november 2018

23u11 6

Union zet tweede periode in met zege bij OHL

Union Sint-Gillis heeft vanavond de terugronde in de Proximus League ingezet met een 1-2-overwinning op het veld van OH Leuven. De bezoekers kwamen na 20 minuten op voorsprong in het King Power at Den Dreef Stadion. Faiz Selemani mocht vanaf de stip aanleggen en nam doelman Gillekens tegenvoets te grazen. Het antwoord van de thuisploeg bleef niet uit. Via Mathieu Maertens kwam OHL nog voor rust verdiend op gelijke hoogte. Na de pauze beperkte de dikke mist het zicht van de spelers. Union trok de match in die moeilijke omstandigheden naar zich toe. Op het uur verhinderde Gillekens met een knappe reflex dat Niakaté van dichtbij zijn dertiende competitietreffer kon turven. Ook Selemaini liet een enorme kans liggen. Zoals tegen Tubeke kon Union nog een beroep doen op supersub Ferber, die de winning-goal door de benen van Gillekens duwde.

Spelersmakelaars voorlopig niet welkom op Pro League-overleg

De spelersmakelaars moeten voorlopig geen uitnodiging verwachten van het onafhankelijk expertenpanel van de Pro League, dat werd aangesteld om de problematiek rond tussenpersonen aan te pakken. Uit een rondvraag bij enkele makelaars blijkt dat er voorlopig nog geen overleg tussen de makelaars zelf en de Pro League in de pijplijn zit. Nochtans hadden ze zelf om een een plaatsje aan de onderhandelingstafel gevraagd.

“Een gesprek met makelaars is momenteel echt niet aan de orde”, klinkt het bij de Pro League. “Op dit ogenblik bestudeert het expertenpanel (met Pierre François, Melchior Wathelet en Wouter Lambrecht, red.) de bestaande wetgeving. Op basis daarvan zullen in eerste instantie een aantal zaken worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur en de Algemene Vergadering van de Pro League.”

Dat betekent niet dat de makelaars de facto uitgesloten zijn van de onderhandelingstafel. “Misschien worden ze later nog uitgenodigd, maar tijdens de consultatieronde zal dat zeker niet gebeuren.” De Pro League liet nog weten dat spelersmakelaars ten vroegste na de algemene vergadering van 17 december geconsulteerd kunnen worden.

Birger Verstraete (AA Gent) bekomt lichte strafvermindering in hoger beroep

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft drie speeldagen schorsing en 2.500 euro boete opgelegd aan Birger Verstraete. De middenvelder van AA Gent bekwam wel dat een van de drie matchen schorsing met uitstel werd verleend.

Coach Jess Thorup kan daardoor niet op zijn middenvelder rekenen in de competitiewedstrijden tegen Antwerp (25 november) en Lokeren (30 november). In de bekermatch tegen Beerschot Wilrijk (4 december) is Verstraete opnieuw inzetbaar.

Het Bondsparket had voor de tackle met studs vooruit op de enkel van Dauda tijdens het competitieduel in Anderlecht (2-0) graag drie matchen schorsing gezien. Die strafvordering werd in eerste aanleg ook bevestigd, maar AA Gent tekende met succes beroep aan.

“Uit de tv-beelden leidt de commissie af dat Verstraete de bedoeling had om de bal te spelen en geen opzettelijke fout te maken”, verklaarde de Geschillencommissie HB de strafvermindering. “Met de roekeloze actie bracht hij de fysieke integriteit van Dauda evenwel ernstig in gevaar. Verstraete speelde ook de bal niet.”

In principe had twee speeldagen schorsing volstaan, maar de Geschillencommissie HB merkte nog een ander element op. “Na het contact maakt Verstraete zelf een beweging om een blessure te simuleren. Daarmee probeerde hij de scheidsrechter te misleiden. Dit element wettigt dat de minimumsanctie van twee wedstrijden schorsing dient verhoogd te worden met een wedstrijd uitstel.”

Marc Brys, Philippe Clement en Ivan Leko maken kans op Trofee Raymond Goethals

Marc Brys (STVV), Philippe Clement (KRC Genk) en Ivan Leko (Club Brugge) zijn de drie genomineerden voor de Trofee Raymond Goethals 2018. In de eerste stemronde kreeg dit trio de meeste stemmen. Felice Mazzu (Sporting Charleroi), de winnaar van vorig jaar, en nationaal beloftencoach Johan Walem maken de top vijf vol.

De jury bekroont met de onderscheiding de Belgische trainer (of coach met dubbele nationaliteit zoals Leko) die het voorbije jaar het best beantwoordde aan de figuur van Raymond Goethals, zijn wijze van werken en gedrevenheid.

De Trofee Raymond Goethals wordt sinds 2011 jaarlijks uitgereikt. De jury is samengesteld uit onder meer ex-bondscoaches en andere invloedrijke figuren uit de Belgische voetbalwereld. Eric Gerets (toenmalig bondscoach van Marokko) was de eerste laureaat. Daarna wonnen Peter Maes (Lokeren), Francky Dury (Zulte Waregem), Marc Wilmots (Rode Duivels), Hein Vanhaezebrouck (AA Gent), Michel Preud’homme (Club Brugge) en Mazzu. De prijs wordt op maandag 3 december uitgereikt in het stadion van RWDM.

“Wrevel tussen voorzitter en technische staf bij Anderlecht neemt toe”

Zelfs tijdens de interlandbreak blijft Anderlecht onrustig. Marc Coucke gaf spits Nany Dimata op eigen houtje vakantie, waarna Hein Vanhaezebrouck uit onvrede de training van woensdag en gisteren afgelaste. Vanhaezebrouck was immers niet op de hoogte van de afwezigheid van zijn aanvaller, Dimata werd op de club verwacht om er te revalideren. Door de beslissing van Hein zal Anderlecht tot en met zondag niet meer trainen, aangezien de spelers op vrijdag en in het weekend sowieso al vrijaf hadden. “De wrevel tussen voorzitter en technische staf neemt toe”, klinkt het uit welingelichte bron. Het is een publiek geheim dat Coucke zich met het sportieve beleid durft te moeien - zo gaf hij bij KV Oostende meermaals aan welke spelers hij liefst opgesteld zou zien - maar het is een inmenging die Vanhaezebrouck allerminst apprecieert. (PJC/MJR)

Brace voor Danjuma

Alles wijst erop dat Club Brugge het nog een poosje zonder Arnaut Danjuma moet stellen. De vleugelspits stond vorige week dicht bij zijn terugkeer, maar viel net voor de trip naar Charleroi opnieuw uit met last aan zijn enkel. Club evalueert zijn situatie van dag tot dag, maar de voetbrace die de Oranje-international moet dragen, doet alvast niet vermoeden dat hij volgende vrijdag tegen Zulte Waregem zijn rentree zal vieren. Voorts is Luan Peres wel hersteld van zijn blessure. De Braziliaan trainde gisteren mee. Vormer en Poulain bleven opnieuw uit voorzorg binnen. (TTV)

Waasland-Beveren verliest oefenpartij tegen Utrecht met 6-0

Waasland-Beveren hoopt tegen maandag ten laatste een nieuwe trainer te kunnen voorstellen. Salquist (polsbreuk) werd geopereerd. Hij zal snel kunnen hervatten met een brace. Waasland-Beveren verloor een oefenpartij van Utrecht met 6-0. Vukotic maakte een owngoal en veroorzaakte twee strafschoppen. (MVS)

Gent wint oefenpot tegen STVV

AA Gent oefende achter gesloten deuren tegen STVV en won met 1-0 na een goal van Awoniyi. De Buffalo’s konden nog geen beroep doen op Odjidja, die herstelt van een knieblessure. Hij traint wel, maar is nog niet wedstrijdfit. (RN)