FT België: Trebel onzeker voor Oostende - Danny Boffin krijgt C4 bij Patro Eisden Maasmechelen Redactie

05 februari 2018

22u35 1 Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Danny Boffin krijgt C4 bij Patro Eisden Maasmechelen

Danny Boffin is niet langer de trainer van Patro Eisden Maasmechelen. De club uit de eerste amateurliga meldt op zijn website dat de samenwerking met de voormalige Rode Duivel 'in onderling overleg' stopgezet werd. De 52-jarige Boffin was sinds maart 2017 bij Patro aan de slag. Hij nam het destijds over van voormalig STVV-coach Guido Brepoels. Voor Boffin, ex-speler van Sint-Truiden, Club Luik, Anderlecht, Metz en Standard, was het de eerste job als hoofdcoach. Na twintig speeldagen is Patro met tien punten zestiende en laatste in de eerste amateurklasse.

Red Flames verzamelen in Tubeke voor mentale en fysieke check-up

De Red Flames werkten vorige maand hun winterstage af in aanloop naar de kwalificatiecampagne voor het WK vrouwenvoetbal in 2019. Vandaag verzamelde een deel van de selectie opnieuw in het Belgian Football Center in Tubeke voor een mentale en fysieke check-up.

Eind februari komen de Belgische voetbalvrouwen opnieuw samen voor de Cyprus Cup. Tussendoor blijft de technische staf van Serneels de situatie van de speelsters opvolgen, zo meldde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Maandag kwamen zestien Red Flames samen in Tubeke. "We willen de fysieke en mentale toestand van de speelsters bekijken. De Red Flames worden ook individueel verder opgevolgd richting de volgende interlands", verklaarde bondscoach Ives Serneels.

Ook veertien High Potentials, een groep getalenteerde jonge Red Flames waarop de staf sinds dit seizoen ook aandacht aan geeft, ondergingen de check-up. "We proberen de High Potentials zo frequent mogelijk te zien en een optimale leeromgeving te bieden door hen samen met de A-speelsters te laten trainen", aldus Serneels.

De Belgian Red Flames (FIFA 23) nemen van 26 februari tot 8 maart 2018 opnieuw deel aan de prestigieuze Cyprus Women's Cup. België werd donderdag ingedeeld in groep B en neemt het daarin op tegen Oostenrijk (FIFA 20), Tsjechië (FIFA 37) en Spanje (FIFA 17).

De deelname aan de Cyprus Cup kadert in de voorbereiding op de kwalificatiecampagne voor het WK vrouwenvoetbal in 2019. Op 6 april 2018 treffen de Red Flames Portugal, vier dagen later volgt een verplaatsing naar Italië. België en Italië leiden groep 6 voorlopig. Beide landen zijn nog ongeslagen.

KV Mechelen mist assistent tegen Eupen

Assistent Fred Vanderbiest zal zaterdag niet op de bank van KV Mechelen zitten in de degradatiekraker tegen Eupen. De ex-trainer van onder andere KV Oostende, Lierse en Roeselare maakte het zondag in het Astridpark te bont met wilde gebaren in de 2-2-draw van KVM in Anderlecht en moet een match vanuit de tribunes bekijken.

Minnelijke schikking Bondsparket: Frederik Vanderbiest (@kvmechelen) schorsing van 07.02.2018 t.e.m. 13.02.2018 + € 400 Belgian Football(@ Belgianfootball) link

Trebel onzeker voor KVO

Tegen KV Mechelen was hij geschorst, maar ook als dat niet het geval was geweest, had Adrien Trebel niet kunnen aantreden. De Fransman heeft een scheurtje in de hamstrings opgelopen. "Het is afwachten of hij KV Oostende haalt", aldus Hein Vanhaezebrouck. Teodorczyk en Amuzu ontbraken gisteren. De twee waren ziek. (PJC)

"Winnen tegen Anderlecht om de vertrekkers steekje uit te delen"

Een punt pakken op Zulte Waregem zorgde vooral voor opluchting bij KV Oostende. Zeker in het vooruitzicht van de komst van Anderlecht naar de Versluys Arena komend weekend. "De kloof met Eupen en Mechelen blijft status quo", bedenkt Nicolas Lombaerts. "Het is jammer dat we met deze kern eerder naar beneden moeten kijken, maar het is nu niet anders. Al moeten we ambitieus blijven. Volgend weekend winnen tegen Anderlecht zou best wel leuk zijn, al was het maar om een steekje uit te delen aan de vertrekkers."

Waarmee Lombaerts nog maar eens te kennen gaf hoe moeilijk hij het heeft met het nakende vertrek van voorzitter Marc Coucke. Overigens erft Lombaerts de kapiteinsband van Siani, die naar Antwerp verkaste. "Brecht Capon of Joseph Akpala hadden wat mij betreft ook aanvoerder mogen worden. Maar toen het mij gevraagd werd, vond ik dat ik mijn verantwoordelijkheid moest nemen." (LUVM)