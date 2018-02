FT België: Stefan Mitrovic nu toch geopereerd en WK met Servië in gedrang? - Chinees bod op Orlando Sá onvoldoende voor Standard De voetbalredactie

27 februari 2018

Jupiler Pro League

Stefan Mitrovic onderging operatie

Stefan Mitrovic heeft uiteindelijk toch een operatie aan de enkel ondergaan. De 27-jarige verdediger van AA Gent sukkelde voor Nieuwjaar al een tijdje met een pees in de voet, maar op tweede Kerstdag verergerde de blessure op het veld van Anderlecht. Alles was in gereedheid gebracht voor een transfer naar Saint-Etienne tijdens de winterstop, maar de verdediger faalde daar voor zijn medische testen omdat hij niet meteen inzetbaar was door zijn voetblessure. Aanvankelijk dacht men Mitrovic in Gent met de nodige rust te kunnen laten herstellen. In januari viel hij zelfs nog even in tegen Club Brugge. Maar de blessure bleef de verdediger parten spelen, zodat een beslissing zich opdrong. Maandag onderging Mitrovic een artroscopie aan de enkel. Over enkele dagen mag hij al beginnen revalideren, maar mogelijk komt het WK in het gedrang voor de Servische international. (RN)

Standard wil meer voor Orlando Sá

Talk of the town in Luik zondagavond: het bankzittersstatuut van Orlando Sá, voor de tweede week op rij. Werd er na de wedstrijd in Charleroi nog gezegd dat het "een tactische beslissing" was, dan werd er eergisteren duidelijkheid geschept. De Portugees én Standard kregen aanbiedingen van drie Chinese clubs. En Sá heeft wel oren naar een transfer. Maar de Rouches willen hem niet zomaar laten gaan. Belangrijk voor de ploeg, zeker in de race naar play-off 1. Het geld dat de Chinezen op tafel willen leggen - twee à drie miljoen euro - is onvoldoende voor Standard. Zij hopen minstens acht miljoen euro te vangen - "dan kan er gepraat worden" -, maar in Luik gaan ze ervan uit de Sá gewoon bij hen blijft voetballen. Ook al weigerde de aanvaller vorige week zeker één keer om te trainen in de hoop een overgang te forceren. Bovendien was er een felle discussie tussen Sá Pinto en zijn landgenoot. (FDZ)

Genk bowlend richting play-off 1

Racing Genk strijdt volop voor een plaatsje in play-off 1, maar gisteren was er toch even tijd voor ontspanning. Het OSV, de overkoepelende Genkse supportersfederatie, organiseerde in Diepenbeek een bowlingavond voor de spelers en zo'n 200 Genkse fans. Eerst werd er flink gesmuld van de steengrill en nadien werden de bowlingschoenen aangetrokken. Genk week eerder op de dag door de vriestemperaturen uit naar de het kunstgrasveld van Genk VV. Karelis staakte kort voor het einde de training met last aan de hamstrings. Vukovic (dij) trainde niet mee. (KDZ)

Onderscheiding voor De Keersmaecker

François De Keersmaecker (59), de ex-voorzitter van de Belgische voetbalbond, kreeg een diamanten Orde van Verdienste - één van de hoogst mogelijke onderscheidingen -op het congres van de Europese voetbalbond UEFA.

Het prijzengeld voor het EK 2020 bedraagt 371 miljoen euro - een record. Wie het EK wint, krijgt 34 miljoen. Ter vergelijking: twee jaar geleden werd er nog 301 miljoen verdeeld. In 2020 krijgen de deelnemende landen een startpremie van 9,25 miljoen.