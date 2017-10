FT België: Steaua droomt tevergeefs van terugkeer Stanciu - Berrier niet op training… en op weg naar Thailand? Redactie

11u30 0 BELGA

Het plan mag de koelkast in. Steaua Boekarest heeft het ambitieuze idee opgevat om Nicolae Stanciu (24) te kopen van Anderlecht, maar diens makelaar sluit een transfer naar Roemenië uit.

Vandaag opgedoken in de Roemeense pers: quotes van Gigi Becali over Nicolae Stanciu. De sterke man van de Roemeense topclub Steaua Boekarest hoopt zijn voormalige sterspeler terug te kopen. "Een uitleenbeurt is vanuit economisch standpunt niet verstandig, maar een definitieve transfer interesseert ons wel", aldus Becali. "Dan kunnen we later opnieuw winst maken op de speler."

Stanciu's makelaar Anamaria Prodan trok eerder deze week in 'Het Laatste Nieuws' aan de alarmbel. Zij kan het maar moeilijk verkroppen dat Stanciu zo weinig aan spelen toekomt bij Anderlecht en dreigde met een vertrek in januari. Is Steaua dan een aantrekkelijke optie? Neen, zo laat ze aan onze redactie weten. "Nicolae zal sowieso niet terugkeren naar de Roemeense eerste klasse", klinkt het. "Mijn speler is dat niveau ontstegen. Als we vertrekken bij Anderlecht - en dat is wel degelijk mogelijk -, dan zal het naar een andere grote Europese competitie zijn."

Stanciu, die in 2016 voor een recordbedrag van ongeveer tien miljoen euro naar paars-wit verhuisde, kreeg gisteren tegen Zulte Waregem een eerste basisplaats onder Hein Vanhaezebrouck, maar kon niet overtuigen. Invaller Pieter Gerkens deed dat wel. (PJC)

Berrier niet op training… en op weg naar Thailand?

Als KVO-voorzitter Marc Coucke vandaag zijn fiat geeft, verlaat Franck Berrier straks na negen seizoenen de Belgische competitie. De Fransman heeft een akkoord met het Thaise Ratchaburi waar hij in december koste wat het kost aan de slag wil.

Na de moeilijke transferdossiers van onder anderen Silvio Proto en Sébastien Siani wil nu ook Franck Berrier KV Oostende verlaten. De Fransman heeft een lucratief akkoord met Ratchaburi, dat na Nieuwjaar de nieuwe competitie op gang trekt. De Thaise club hoopt Berrier in december te verwelkomen voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen, al zal dit afhangen van de beslissing van KV Oostende. Marc Coucke buigt zich vandaag over het dossier van de 33-jarige spelmaker, die ook dit seizoen met drie goals tot dusver opnieuw heel belangrijk is voor de kustploeg.

Berrier zelf heeft een beslissing genomen. Hij wil koste wat het kost de financiële slag van zijn leven slaan in de herfst van zijn carrière. Nogal toevallig bleef de Fransman de jongste week opzij met een hamstringprobleem. Vandaag was Berrier zelfs helemaal niet te zien op de Schorre. Afwachten of Coucke de middenvelder zijn transfer zal gunnen. In dat geval begint Berrier vanaf zaterdag in Lokeren aan zijn afscheidstournee langs de Belgische voetbalvelden. (TTV)

BELGA

Wie volgt Anastasiou op?

De nederlaag op de Freethiel lijkt de samenwerking tussen KV Kortrijk en Yannis Anastasiou nu wel zeker te beëindigen. Marc Brys stond bovenaan het lijstje om hem op te volgen, maar die gaf aan Beerschot-Wilrijk trouw te blijven. "Mijn werk bij de club van mijn hart is nog niet àf. We zitten in het midden van een mooi project, en dat wil ik samen met mijn technische staf liefst tot een mooi einde brengen", aldus Brys op de website van de fusieploeg. Hij is momenteel voor de derde keer aan de slag met Beerschot-Wilrijk, dat hij vorig seizoen naar de titel in de hoogste amateurklasse leidde. De club is momenteel coleider in 1B. Eerder coachte Brys onder meer Moeskroen, KV Mechelen, twee Nederlandse clubs en twee teams uit het Midden-Oosten.

Winst had Anastasiou allicht nog (even) in het zadel gehouden, maar de verliespartij bij Waasland-Beveren van gisteravond is er te veel aan. KV Kortrijk zal wellicht vandaag nog het nodige doen. Ook Yannick Ferrera wordt genoemd als mogelijke opvolger in het Guldensporenstadion. (ESK/SK/YP)

Photo News Yannis Anastasiou.

BELGA Marc Brys.

Vitas (KV Mechelen) is drie maanden out na knieoperatie

KV Mechelen zal het een hele tijd zonder centrale verdediger Uros Vitas moeten stellen. De 25-jarige Serviër moet na een knieoperatie drie maanden revalideren. Malinwa meldt het nieuws over de ingreep, die maandag werd uitgevoerd, op zijn website.

Vitas draagt het shirt van Mechelen sinds januari 2016, toen hij overkwam van AA Gent. Hij speelde dit seizoen vier competitiematchen en scoorde in de beker tegen Bocholt.

Mechelen geeft op de teamwebsite nog meer blessurenieuws. Zo sukkelt linkerflankspeler Glenn Claes met een ontstoken achillespees en wacht middenvelder Denzel Jubitana, net als Vitas, begin november een operatie aan de knie. Middenvelder Laurens Paulussen is wel weer fit voor de dienst.

BELGA