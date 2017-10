FT België: slecht nieuws voor Anderlecht en Spajic - Kortrijk-preses ziet het somber in 11u18 0 Photo News Jupiler Pro League Hoe lang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Aderlating voor Hein

Slecht nieuws voor Hein Vanhaezebrouck en Anderlecht in de aanloop naar de Champions League-confrontatie tegen Paris Saint-Germain. Uros Spajic heeft vanochtend de training alweer moeten staken. Nadat hij de verplaatsing naar KV Mechelen nog moest laten schieten, gooit zijn voetblessure nu opnieuw roet in het eten.

Lees ook FT België: Gedaan met discussie of verhuurde spelers mogen aantreden tegen moederclub

Bornauw (18) langer bij Anderlecht

De 18-jarige jeugdinternational Sebastiaan Bornauw heeft zijn contract bij Anderlecht verlengd. De beloftevolle centrale verdediger, vaste waarde in de UEFA Youth League-ploeg en bij de U21, ligt nu tot eind juni 2019 onder contract in het Astridpark. (PJC)

Sebastiaan Bornauw prolonge jusqu'en 2019! ¿¿ Plus sur https://t.co/0YwQs7z2zF #RSCA #COYM pic.twitter.com/vpM1mX5SrL RSC Anderlecht(@ rscanderlecht) link

Geen procedure tegen geel Pocognoli

Beelden van 'Sports Late Night' gaven zondag aan dat Kortrijkspeler Attal geen strafschopfout beging op Sébastien Pocognoli, maar dat de verdediger van Standard wel degelijk ten val kwam na een contact. Geen strafschop, maar ook geen schwalbe van Pocognoli. De videoref gaf terecht aan dat er geen sprake was van strafschop, maar de (tweede) gele kaart die ref Wouters daarop uitdeelde aan Pocognoli, was onterecht. Daar blijkt Standard geen enkel verhaal tegen te hebben. "Tegen gele kaarten is geen enkele procedure mogelijk", weet de club. (RN)

Photo News

KVK-preses: "Uitgebluste indruk"

Met 3 op 21 en vooral met drie nederlagen op een rij dreigt een ontslag voor Yannis Anastasiou. Voorzitter Allijns zag op Standard 'een ploeg die een uitgebluste indruk liet': "Het gaat niet goed", zegt Allijns. "Er staat niet echt een ploeg op het veld en we moeten ons afvragen hoe dat komt." Twee weken geleden werd al geïnformeerd of de toen in Oostende net ontslagen Vanderhaeghe geen zin had, deze week praat de club met enkele kandidaten. De naam van Hasi valt weer. Aan de vooravond van drie zware opdrachten in één week - Gent en Genk thuis, tussendoor W.-Beveren uit - zouden het wel eens de laatste dagen van Anastasiou bij KVK kunnen zijn. (ESK)

BELGA Allijns met Teddy Chevalier.