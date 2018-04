FT België: Serie A-club brengt concreet bod uit voor Cobbaut en wil zo Belgische topclubs de loef afsteken - Club jaar langer door met Daikin De voetbalredactie

18 april 2018

11u11 6 Jupiler Pro League Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

Daikin één jaar langer hoofdsponsor van Club

Hoofdsponsor Daikin zal ook volgend seizoen op de shirts van Club Brugge prijken. De voornaamste partner van de Bruggelingen verlengde zijn engagement voor één seizoen. “We zijn heel blij met de nieuwe overeenkomst”, aldus voorzitter Bart Verhaeghe vanmiddag. “Tussen Club en Daikin zijn er veel gelijkenissen. Het bedrijf is een heel betrouwbare en correcte partij. Naast hun duurzame en ecologische manier van werken hebben ze ook een sociale functie. Ze willen hun product net als wij positief uitdragen”.

CEO van Daikin Roderick Desiere onderstreept: “Voor ons is Club Brugge een prachtig medium om onze naam in de kijker te zetten. Ze doen dat op een positieve manier: het is leuk om deel uit te maken van een winning team”. Daikin engageert zich voor het vierde seizoen op rij als hoofdsponsor van Club Brugge. Dat het bedrijf opnieuw slechts voor één jaar verlengde, heeft te maken met de visie en cultuur van het Japanse bedrijf. (TTV)

Concreet bod van Genoa voor Cobbaut

De jacht is geopend. Target: Elias Cobbaut (20). De linksachter van degradant KV Mechelen staat op het verlanglijstje van zowat elke Belgische topclub: Club Brugge, Racing Genk en vóóral Anderlecht. Paars-wit heeft voorlopig nog geen bod gedaan op de linksachter, maar zal de gesprekken in principe snel aangaan. De initiële vraagprijs zou rond de 2,5 miljoen euro liggen.

Een bedrag dat nog kan oplopen omdat er naast de Belgische topclubs ook twee Italiaanse ploegen interesse tonen in Cobbaut. Genoa heeft zelfs al een concreet bod ingediend bij het Mechelse bestuur dat kort bij de vraagprijs zou liggen.

En Cobbaut zelf? Die is geboren en getogen in Mechelen en Malinwa is de club van zijn hart. Aangesloten op vijfjarige leeftijd, zijn hele jeugd doorlopen - op twee seizoenen bij RC Mechelen na. Maar de belofteninternational is ook ambitieus en ziet een avontuur in 1B niet zitten. (FDZ/PJC/RN/MJR)

Einde seizoen voor topschutter Moeskroen

Domper voor Moeskroen. Topschutter Taiwo Awoniyi zal dit seizoen niet meer in actie komen voor de Henegouwers. De huurling van Liverpool blesseerde zich tijdens de match tegen KV Kortrijk aan de hamstring. Mogelijk wil de Engelse topclub de Nigeriaan volgend seizoen op een hoger niveau stallen en speelde hij gisteren dus zijn laatste wedstrijd voor Moeskroen.

De aanvalslinie van coach Frank Defays wordt niet gespaard, want ook Jonathan Bolingi ligt al enige tijd in de lappenmand. De Congolese spits werd geopereerd aan het vijfde middenvoetsbeentje.

150ste match voor Sels

Matz Sels (26) speelt vandaag zijn 150ste wedstrijd in de Belgische competitie. In de vorige 149 hield hij 45 keer de nul. Iets wat hem afgelopen weekend ook lukte - het was van 21 januari geleden dat paars-wit géén tegengoal kreeg. "Als keeper van Anderlecht had ik natuurlijk wat minder werk verwacht. Maar het is anderzijds een goede kans om me te tonen", zegt hij. Dat zal ook nodig zijn: Sels weet nog steeds niet waar hij volgend seizoen speelt. In principe keert hij komende zomer terug naar Newcastle, waar hij op overschot is. "Ik ben hier graag. Ik sta open voor een gesprek. Maar op de andere factoren heb ik geen vat. We zien wel." (NVK/JSe)

Stadion op Neerpede? Gemeente is tegen

't Is een publiek geheim: Marc Coucke wil een nieuw stadion voor Anderlecht. Dat herhaalt de RSCA-preses in Pano, dat vanavond op de openbare omroep wordt uitgezonden. "Een uitbreiding van het Vanden Stockstadion is een optie, maar dat is niet de goedkoopste", aldus Coucke. "Ook een andere locatie in het Brusselse kan, net als Neerpede." Het ziet er echter niet naar uit dat Anderlecht zijn thuismatchen op termijn in de buurt van het oefencomplex zal afwerken. De gemeente Anderlecht noemt een dergelijk project op Neerpede namelijk "onmogelijk". Sowieso wil Coucke eerst een grondig onderzoek voeren alvorens beslissingen te nemen. "Net daarom zullen we in eerste instantie het huidige stadion verbeteren voor het comfort van de supporters", reageerde Coucke bij Radio 1. "Zo winnen we tijd, maar over tien jaar mogen we niet langer voor 20.000 toeschouwers spelen." (PJC)

Bölöni wil Buta bij Antwerp houden

Na de gewonnen derby zal Antwerp-coach Bölöni tegen Eupen opnieuw enkele spelers testen met het oog op volgend seizoen. Zullen niet meer in actie komen: Jonathan Pitroipa en Aurélio Buta, beiden geblesseerd uitgevallen. Bölöni hoopt de 21-jarige rechtsachter van Benfica volgend seizoen wel te behouden, ook al heeft Antwerp geen aankoopoptie. Na een aanpassingsperiode veroverde Buta half november een basisplaats, die hij in januari weer verloor aan Ritchie De Laet. Maar de voorbije weken stond de Portugees opnieuw in de ploeg. Na 17 matchen voor Antwerp heeft Bölöni genoeg gezien. Ondanks zijn blessure wil de Roemeen Buta graag in Antwerpen houden. "Ik weet niet of dat zal lukken, dat is een vraag voor het bestuur. Maar Buta heeft ons overtuigd, dus we zullen zeker ons best doen." Voor die andere geblesseerde, Pitroipa (32), ligt die situatie anders. "Hij heeft flarden van zijn talent laten zien, maar zijn dossier komt nog wel op tafel." (DPB)

Basel en Salzburg afgetroefd voor Abazaj

De concurrentie was groot. Ook Basel, RB Salzburg en Empoli hadden Kristal Abazaj (21) op de verlanglijst staan, maar de Albanese winger van Skënderbeu gaf toch de voorkeur aan paars-wit. In de entourage van de speler en de wandelgangen op Neerpede krijgt vooral Luc Devroe lof in de afhandeling van dit dossier. Hij speelde kort op de bal en wist zo Abazaj binnen te halen. Hij tekende voor drie jaar plus optie. (PJC)

Uronen valt uit

Het was al een topic in aanloop naar het duel met AA Gent, de fitheid van Jere Uronen. De Finse linksachter heeft snel last van overbelasting wanneer de wedstrijden zich in sneltempo opvolgen. Clement nam gisteren toch het risico om hem aan de partij te laten beginnen, maar nog voor de rust moest Uronen naar de kant. Bojan Nastic was zijn vervanger, vandaag moet de ernst van zijn blessure blijken. (KDZ)

Vertenten fluit 3 matchen in 6 dagen

Een drukke week voor scheidsrechter Bart Vertenten. De 29-jarige ref floot zondag nog Anderlecht - Club Brugge en mocht gisterenavond in de Ghelamco Arena alweer aan de bak. De derde opdracht van deze week voor Vertenten volgt al vrijdag, met de West-Vlaamse derby in play-off 2 tussen Zulte Waregem en KV Kortrijk. Het was overigens al de derde keer dit seizoen dat Vertenten de wedstrijd tussen AA Gent en Racing Genk mocht leiden. (DPB)