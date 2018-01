FT België: Seizoen van Club-verdediger Decarli zit er nu al op - Nieuwe voorzitter voor STVV Redactie

29 januari 2018

Al het grote en minder grote nieuws over de Belgische voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk België.

De fauw viertal weken uit roulatie

Pech voor Davy De fauw. De aanvoerder van Zulte Waregem heeft afgelopen zaterdag tijdens de competitiematch tegen Waasland-Beveren een spierscheur in zijn linkerhamstring opgelopen. De rechtsachter zou een viertal weken uit roulatie zijn.

Decarli out voor de rest van het seizoen

Slecht blessurenieuws voor Club Brugge. Het seizoen van Saulo Decarli zit er namelijk nu al op. De verdediger van blauw-zwart moet een peesoperatie ondergaan na nieuw blessureleed. Dat staat te lezen op de website van de club. Ook Benoit Poulain en Lior Refaelov staan met een blessure aan de kant. Anthony Limbombe en Dion Cools kunnen dan weer morgen aansluiten bij de groep.

België oefent op 27 maart tegen Saudi-Arabië

De Rode Duivels spelen op 27 maart (20u45) een oefeninterland tegen Saudi-Arabië in het Koning Boudewijnstadion te Brussel. De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) maakte de eerste van enkele vriendschappelijke wedstrijden in aanloop naar het WK bekend.

België staat op de vijfde plaats op de FIFA-ranking, Saudi-Arabië is terug te vinden op de 65e plaats. Net als de Rode Duivels wisten de Saudi's zich te plaatsen voor het WK in Rusland. België bevindt zich in groep G samen met Panama, Tunesië en Engeland. Saudi-Arabië werd in poule A ingedeeld met het gastland, Egypte en Uruguay. Op 14 juni speelt het de openingswedstrijd tegen de Russen.

De Rode Duivels speelden al twee keer eerder tegen Saudi-Arabië. Op het WK van 1994 gingen de Belgen in de groepsfase met 0-1 onderuit. In 2006 won België een vriendschappelijke interland met 2-1.

Nieuwe voorzitter voor STVV

David Meekers wordt de nieuwe voorzitter van STVV, dat nog steeds op zoek is naar een technisch directeur. De Japanner Yuseke Muranaka is met andere woorden al voorzitter af. Dat was het grootste nieuws, tijdens de persconferentie van de Japanse overnemer DMM. Meekers is een man van de streek en boekhouder. Hij begeleidde de Japanners bij de overname en is thuis bij STVV. Eerst als supporter, daarna als voorzitter van de jeugd en als lid van de Raad van Bestuur, eerst onder voorzitter Bart Lammens, daarna onder diens opvolger Roland Duchâtelet. Toen de Japanners overnamen werd hij meteen afgevaardigd-bestuurder. "Het was Muranaka zelf die me bij zijn bezoek aan de club en de stad, intussen een tweetal weken geleden, vroeg om 'chairman' te worden", vertelt Meekers. "Blijkbaar is hun vertrouwen in mij groot. Ze weten ook dat ik het huis ken en dat ik kan zorgen voor een brug tussen hen en de supporters en bij uitbreiding de hele omgeving. Vandaar."