FT België: 'Schrik van Astridpark' vanavond in doel - Waasland-Beveren vist verloren zoon op

Joachim Van Damme eindelijk weer voetballer

Twee jaar nadat hij door het Vlaams Doping Tribunaal geschorst werd voor cocaïnegebruik, mag Joachim Van Damme (26) zich weer écht voetballer noemen. De middenvelder mag zich vandaag immers officieel weer aansluiten. Dat doet hij bij Waasland-Beveren, waar hij een contract tot 2020 met optie ondertekent. De voormalig jeugdinternational was op de Freethiel al een tijdje individueel aan het trainen. Maandag hervat hij de groepssessies, vanaf 2018 mag hij ook aantreden in de competitie. Van Damme speelde z'n laatste officiële wedstrijd op 23 januari 2016, met KV Mechelen. KVM verbrak z'n contract na uitspraak van de schorsing. (MVS)

Foket, Andrijasevic en Kalu geblesseerd

AA Gent moet vanavond een aantal pionnen missen tegen Lokeren. De grootste averij is voor Franko Andrijasevic, die op training een blessure aan de ribben opliep. Voorlopig gaat men uit van een kneuzing, maar verder onderzoek moet uitwijzen of het om een breuk gaat. De Kroaat is sowieso out voor vanavond én voor de match van zondag op Zulte Waregem. Foket staat aan de kant met een voetinfectie, Kalu heeft last van een trap die hij tegen Moeskroen incasseerde en trainde enkel in de fitness. Foket en Kalu geraken wellicht wel fit voor Zulte Waregem. Tweede doelman Yannick Thoelen was de voorbije dagen ziek, maar hij lijkt hersteld. AA Gent verkocht al 12.500 tickets voor vanavond. Tot 17 uur is de ticketing open. (RN)

Beker geen prioriteit voor Antwerp

Laszlo Bölöni gooit zijn elftal vanavond grondig door mekaar in het Guldensporenstadion. De bekerwedstrijd komt een beetje ongelegen voor Antwerp, dat al met heel wat blessures sukkelt en in de competitie stilaan op zijn tandvlees lijkt te zitten. De beker is dit jaar geen prioriteit voor Antwerp en daar zit een zekere logica achter. Hoewel ze het op de Bosuil steevast ontkennen, leeft stilletjes de ambitie om play-off 1 te halen. Bölöni moet momenteel zes geblesseerden missen en de maand december kondigt zich al bijzonder zwaar aan met vijf wedstrijden in 25 dagen. Als Antwerp zich plaatst, komt daar de kwartfinale nog bij op 13 december. De mogelijke heenmatch van de halve finale is al op 16 of 17 januari. Dat zou de stageplannen misschien zelfs in het gedrang brengen. Antwerp trekt tot 12 januari op oefenkamp naar het Spaanse Alicante en moet in dat geval mogelijk al vroeger huiswaarts keren. (SJH)

Club-Anderlecht uitverkocht

De tickets voor Club-Anderlecht van zondag 17 december (14u30) zijn allemaal de deur uit. Overigens heeft blauw-zwart recent de kaap van de 24.000 abonnementen gerond. (WDK)

'Schrik van Astridpark' Gillet in doel

Vanavond geen Ochoa in doel bij Standard. Jean-François Gillet (38) mag net als in de vorige ronde van de beker tegen Heist opdraven en we betwijfelen sterk dat dat in het Constant Vanden Stockstadion op gejuich onthaald wordt. De ex-Rode Duivel groeide bij zijn vorige twee passages uit tot de schrik van het Astridpark. In oktober van 2015 - toen nog in dienst van KV Mechelen - verrichtte hij het schier onmogelijke door drie strafschoppen in één wedstrijd te stoppen en KV aan een onverhoopt puntje te helpen. In januari hield hij met enkele spectaculaire reddingen de nul op het bord en schonk hij de Rouches een gelijkspel. "Een topper tegen Anderlecht is altijd een stimulans", aldus Gillet zelf. "Ik hoop mijn prestaties van de voorbije twee keer op hun veld te herhalen, maar het verleden is het verleden en dit is een nieuwe wedstrijd." Het kan vanavond zomaar tot strafschoppen komen en dan lijkt Gillet over een groot psychologisch voordeel te beschikken. "Laten we het maar gewoon in 90 minuten proberen af te maken. Maar als het zover komt, zal ik alles doen om zoveel mogelijk elfmeters te stoppen. Wat er twee jaar geleden gebeurde, was ongelofelijk, je kan niet uitsluiten dat dat in hun hoofden gaat meespelen." Jean-François Gillet heeft een aflopend contract bij Standard, maar overweegt op zijn 38ste nog geen streep onder zijn carrière te trekken. "Ik voel me nog goed en wil ook volgend seizoen nog spelen." (SJH)

Clement: "'Raak niet aan Zidane ', fluisterde Makélélé. En hij knalde me onderuit"

Vorige zaterdag op Oostende. Na de gebruikelijke persbabbel van de coaches nemen we Claude Makelele even apart. "Philippe Clement, zegt die naam u iets?" Meer uitleg hoeft niet. "Ik heb een goed geheugen, hoor. Ik herinner me de interland met Frankrijk tegen België nog heel goed. Clement beging een zware overtreding op Zizou. Ik kwam tussen. 'Doe dat geen tweede keer of je krijgt me mij te maken', verwittigde ik hem. En om zeker te zijn dat hij de boodschap begrepen heeft, ging ik een tijdje later vol op hem in. Ik, de bodyguard van Zidane? Niet bepaald, maar spelers van het niveau van Zizou moet je, als ploegmaat, beschermen tegen aanslagen. Dat hoort bij de teamgeest, de professionele solidariteit die van elke ploeg moet uitgaan. Is dat niet net zo in België? Wat Zizou was voor ons, is Hazard voor jullie." (AR)

Beelden uit de bewuste België - Frankrijk uit 2004, met Makelele (niet op de foto) en Clement die Zidane aanpakt.

Vloek op Kortrijkse rechtsachters

Er hangt een vloek boven de Kortrijkse rechtsachters. Van Loo en Attal scheurden hun meniscus, Kagelmacher liep een spierscheur op. De Nederlandse belofte Denzel Budde werd erbij gehaald: maar hij brak maandag tijdens de beloftenwedstrijd in Gent zijn kuitbeen. Het goede nieuws is dat de eerste drie over twee weken weer inzetbaar zijn. Ook Lepoint (gescheurde kruisband) zal er dan weer bij zijn. (ESK)

Stuivenberg heeft vragen bij vele knieblessures

Bij Racing Genk zitten ze met de handen in het haar. De vrees voor een kruisbandletsel bij Bryan Heynen werd gisteren de waarheid. De jonge middenvelder moet onder het mes en mag een kruis maken over de rest van het seizoen. Heynen is al de vijfde Genkenaar die in anderhalf jaar tijd af te rekenen krijgt met een zware knieblessure. Karelis, Vanzeir, Dewaest en Malinovskyi gingen hem voor. "Wij stellen ons daar zeker vragen bij", aldus Stuivenberg. "Aan de ondergrond kan het in elk geval niet liggen. Het is niet zo dat iedereen de blessure opliep op hetzelfde veld." De manier van trainen dan? "Ook daar heb ik mijn twijfels bij, want Karelis blesseerde zich net vóór mijn komst. Maar we gaan geval per geval goed bestuderen en kijken of we tot een gemeenschappelijke factor kunnen komen. Want het feit is dat wij op anderhalf jaar tijd vijf spelers voor een hele lange periode kwijt zijn en daar zit geen enkele club op te wachten. Als er iets is dat wij kunnen doen om dat in de toekomst te voorkomen dan zullen we dat zeker niet nalaten." (KDZ)

